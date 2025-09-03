“Vuole andare al Mondiale”, Gattuso è avvertito | NOTIZIA BOMBA PER LA NAZIONALE

Il tecnico della squadra da un annuncio importante che riguarda anche la Nazionale di Gennaro Gattuso

Il campionato di Serie A è appena iniziato e non sono mancate le prime sorprese. Non solo, ma da qualche ora si è anche chiuso il mercato. Le varie squadre si sono rinforzate e proveranno a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Il grande favorito Napoli ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie in campo.

Il mercato ha regalato tanti giocatori nuovi e di livello che hanno decisamente migliorato una rosa già forte. L’Inter è un cantiere completamente aperto. I nerazzurri non sono riusciti a completare il mercato con quella rivoluzione tanto sbandierata sui media e per questa andranno valutati settimana dopo settimana.

Il Milan, che ha clamorosamente perso la prima giornata contro la Cremonese, si è ripresa nel secondo turno contro il Lecce, mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del scudetto.

Intanto, un allenatore ha parlato della possibilità di addio di un proprio giocatore visto che desidera andare al Mondiale con la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso.

Serie A, il tecnico annuncia: “Vuole andare al Mondiale con l’Italia”

Patrick Cutrone è un nuovo giocatore del Parma. Una trattativa a sorpresa per un ragazzo che ha dato tantissimo al Como e contribuito in maniera importante alla promozione in Serie A. Ma con i nuovi arrivi, lo spazio per lui si è ridotto sensibilmente, tanto da decidere di cambiare aria.

E su questa cosa ha detto la sua anche il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas. Ecco le sue parole: “Ci sono cose scritte e che succedono per una ragione. Ha sempre dato la vita, ha un pensiero forte e vuole andare al Mondiale. Io qui non posso garantire chi gioca o no. Lui è molto forte di testa, proverà ad andare in un’altra squadra per provare a giocare ed andare al Mondiale con la Nazionale di Gattuso”.

Como, nuova sorpresa della Serie A?

Il Como è stata una delle rivelazioni della passata stagione e, quest’anno, potrebbe esserlo ancora di più. La squadra lariana ha intenzione di arrivare in Europa, provando a sbaragliare la grandissima concorrenza che ci sarà con tantissime squadre con lo stesso obiettivo.

Dal mercato sono arrivati tantissimi giocatori giovani, interessanti e da valorizzare. E le premesse per fare bene ci sono tutte.