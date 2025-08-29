RABIOT IN PREMIER LEAGUE: altro che ritorno in Serie A | Chiuso l’affare da mamma Veronique

Adrien Rabiot, dopo la burrasca a Marsiglia, potrebbe trasferirsi definitivamente in Premier League

Il mercato è alle sue battute finali e ancora qualche affare potrebbe andare in porto. Infatti, tante società si stanno muovendo per ultimare gli affari. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, vuole provare a concludere un ultimo acquisto.

I nerazzurri, se si presenterà l’occasione, potranno affondare su un difensore giovane. Il Napoli vuole concludere tre ultimi affari. Il primo è quello di Hojlund del Manchester United, poi un terzino destro ed un centrocampista. La Juventus vuole provare a chiudere per Kolo Muani, ma anche per un esterno d’attacco ed un centrocampista centrale.

Il Milan deve completare l’organico con un difensore centrale, un centrocampista dinamico ed un centravanti che riesca a garantire una buona dose di gol.

Intanto, uno dei protagonisti di queste ultime ore di mercato potrebbe essere Adrien Rabiot che a sorpresa potrebbe non tornare in Serie A, ma andare in Premier League.

Rabiot, niente ritorno in A? Occhio alla Premier League

Dopo la rissa con l’ex compagno di squadra, Rowe, il centrocampista del Marsiglia, Adrien Rabiot, è stato messo ai margini del progetto e si trova nuovamente sul mercato. Di lui si era pensato ad un possibile ritorno in Serie A, ma L’Equipe lancia un’altra indiscrezione.

Infatti, secondo il quotidiano francese, il centrocampista potrebbe approdare in Premier League in queste ultime ore di mercato. Infatti, ci sarebbero due società pronte ad acquistarlo e si tratta dell’Aston Villa e del West Ham. Vedremo in che modo si risolverà questa vicenda per tutte le parti in causa.

Milan, si punta ancora su Rabiot

Il Milan, intanto, è alle prese con ore intense per quanto riguarda il mercato. E il profilo giusto per il centrocampo è quello che riguarda Adrien Rabiot. Il giocatore è un pallino del tecnico, Massimiliano Allegri e potrebbe essere imbastita una trattativa.

Infatti, ci potrebbe essere uno scambio con il centrocampista rossonero, Ismael Bennacer. Vedremo se ci saranno i tempi per parlarne oppure se non se ne farà nulla e i rossoneri vireranno altrove.