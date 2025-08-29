Non voglio andare via, resto in Serie A | Decisione FOLLE dell’attaccante: rifiuta qualunque destinazione

Il giocatore ha rifiutato qualunque destinazione fino a questo momento: potrebbe rimanere in Serie A

Il calciomercato sta per volgere alla sua conclusione, ma ancora qualche operazione potrebbe andare a termine. Infatti, i vari dirigenti, stanno facendo le loro valutazioni per quanto riguarda i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, potrebbe concludere ancora un affare.

La società sta valutando di acquistare un difensore giovane da fare crescere in vista dell’anno prossimo. Poi, occhio anche al Napoli che vuole chiudere per Hojlund, ma anche per un terzino destro ed un centrocampista. La Juventus sta provando a trattare ancora Kolo Muani, ma anche un esterno d’attacco ed un centrocampista.

Il Milan, invece, ha intenzione di prelevare un centrocampista dinamico, un difensore centrale ed un centravanti che riesca a garantire anche parecchi gol.

Intanto, un giocatore, potrebbe davvero rimanere ancora in Serie A nonostante le tante offerte arrivate alla sua società. Una situazione di stallo clamoroso.

Serie A, il giocatore rischia di rimanere: offerte rifiutate per lui

La Fiorentina è alle prese con una grande grana. Infatti, la società Viola, aveva messo sul mercato il suo attaccante argentino, Beltran. Il giocatore piace a tante società, ma ancora nulla di fatto. Prima c’era stato l’interesse del CSKA Mosca, ma non ha attecchito sul ragazzo.

Ora, secondo TMW, ci sarebbe stato anche quello del Flamengo, ma il giocatore non ha accettato. Nelle sue intenzioni c’è quello di un ritorno al River Plate, ma la società argentina, ancora, non si è palesata. Bisognerà vedere se ci sarà questa opportunità nelle ultime ore di mercato.

Fiorentina, ecco le ultime di mercato

La Fiorentina, in questa sessione, ha fatto un mercato davvero molto importante. A Firenze è arrivato un giocatore come Edin Dzeko che porta esperienza e profondità al reparto avanzato di Stefano Pioli, ma ancora qualcosa potrebbe accadere.

Intanto, bisogna rimanere attenti anche per quanto riguarda le uscite. Infatti, i due canterani Fortini e Comuzzo potrebbero partire. Il primo piace moltissimo al Cagliari, il secondo all’Al-Hilal di Simone Inzaghi che avrebbe offerto circa 35 milioni di euro. Vedremo se queste ultime trattative si concretizzeranno.