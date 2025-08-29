ECCO MOURINHO, c’è il ritorno del grande calcio |OFFERTA BOMBA PER LO SPECIAL ONE

Josè Mourinho potrebbe ritornare nuovamente nel grande calcio: grandissima offerta per il portoghese

Josè Mourinho è sicuramente uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Il tecnico portoghese, ovunque sia andato, è riuscito a lasciare la propria impronta e i propri tifosi lo hanno sempre adorato sia durante il suo periodo in panchina, sia quando ha deciso di provare delle nuove avventure.

Le sue più grandi imprese sono state sulla panchina del Porto, con una Champions League completamente inaspettata, su quella dell’Inter, con cui è riuscito a vincere lo storico Triplete, e su quella della Roma con cui è riuscito a vincere un trofeo dopo tantissimi anni come la Conference League.

Negli ultimi anni, la sua carriera è andata un po’ in diminuendo, con squadre non di primissima fascia. Ora, infatti, si trova a guidare una grande del calcio turco come il Fenerbahce.

Intanto, adesso, potrebbe esserci una nuova avventura per lui che tornerebbe in un campionato di primissima fascia. Una grandissima offerta per lo Special One.

Mourinho torna nel grande calcio? Grande offerta per il portoghese

Josè Mourinho potrebbe ritornare nuovamente in Premier League. Il tecnico portoghese, infatti, avrebbe ricevuto una grande offerta da una squadra del campioto inglese. Infatti, il Nottingham Forest, potrebbe esonerare molto presto Nuno Espirito Santo.

Nell’ultima conferenza stampa, l’allenatore ha parlato di un rapporto non più idilliaco con la società a causa del mercato. Per questo potrebbe arrivare l’esonero per lui e al suo posto potrebbe esserci il clamoroso ritorno in Premier League dello Special One. L’altra opzione prevede anche l’arrivo di Ange Postecoglu.

Mourinho, nuova stagione da battaglia per il Fenerbahce

Josè Mourinho, intanto, si prepara per una nuova stagione molto complicata sulla panchina del Fenerbahce. Il tecnico portoghese sarà impegnato ad affrontare la corazzata Galatasaray, una squadra davvero molto competitiva e che vuole continuare a vincere in terra nazionale.

Toccherà di nuovo allo Special One sovvertire i pronostici. Anche se questa nuova offerta potrebbe scandagliare tutto quanto e far ripartire il tecnico da una nuova avventura. Saranno giornate decisive in cui si capirà il futuro del tecnico portoghese. Manca davvero poco per sapere l’epilogo.