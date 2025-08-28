ELMAS TORNA IN SERIE A: che sgarro al Napoli | Firma con i rivali di sempre

Elijf Elmas potrebbe ritornare nuovamente in Serie A dopo l’ultima esperienza con la maglia del Torino

Il Napoli è sicuramente la squadra favorita per la vittoria del campionato di Serie A. La società partenopea viene dalla vittoria dell’ultimo campionato e ha intenzione non solo di creare il solco con le squadre rivali, ma anche aprire un ciclo di vittorie. La permanenza di Antonio Conte, sicuramente, ha avuto un forte impatto sulla squadra.

Infatti, gli azzurri, nella prima giornata di campionato, sono riusciti a battere in scioltezza il Sassuolo neopromosso grazie alle reti del solito McTominay e di De Bruyne. Adesso, la società, si sta muovendo per riuscire a finalizzare le ultime operazioni di mercato in entrata, come quelle dell’attaccante, del terzino destro e del centrocampista.

Una stagione importante per il Napoli che, in questa stagione, avrà anche l’importante ritorno in Champions League. Insomma, una stagione tutta da vivere.

Intanto, gli azzurri, potrebbero essere beffati per un giocatore. Infatti, Elmas potrebbe ritornare in Serie A ma non al Napoli che lo sta cercando sul mercato.

Napoli, beffa per Elmas? Il giocatore può tradire gli azzurri

Il Napoli, per quanto riguarda il suo centrocampo, sta cercando un giocatore di qualità e polivalente. Ecco perchè il profilo preferito sarebbe quello del ritorno di Eljif Elmas. Ma il giocatore non piace solamente agli azzurri, anzi.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il giocatore piace sicuramente alla Roma per il ruolo di trequartista, ma anche al Torino che lo ha avuto nella passata stagione, e alla Juventus che cerca un giocatore che possa giocare sulla trequarti. Insomma, la situazione per lui deve ancora delinearsi.

Napoli, ecco chi si punta sul mercato

In questi ultimi giorni di mercato, il Napoli sta puntando almeno altri tre giocatori. Il primo è un terzino destro e il profilo preferito rimane quello di Juanlu del Siviglia, anche se la trattativa non è semplice.

Poi, in mezzo, come detto troviamo Elmas, ma le rivali sono parecchie. Infine, in avanti, è vicino Hojlund del Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Insomma, una grande campagna di rafforzamento per la stagione appena iniziata.