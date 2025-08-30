Alla fine arriva Lookman | C’è il colpo dell’estate | Addio Atalanta, questa volta me ne vado sul serio

Ademola Lookman potrebbe partire nelle ultime ore di mercato: un club cerca il giocatore

Ademola Lookman è stato uno dei grandi protagonisti del mercato italiano. L’esterno dell’Atalanta, infatti, ha deciso di lasciare Bergamo in questa sessione di mercato per fare un salto in avanti nella propria carriera e provare a vincere con maggiori possibilità Il giocatore aveva ottenuto una promessa di cessione alle cifre idonee alla società già due anni fa.

Ma non se ne fece nulla perchè la Dea decise di cedere un altro big come Teun Koopmeiners dopo un grande braccio di ferro che passò per 60 milioni di euro alla Juventus. A gennaio ci fu un’offerta presentata dal Paris Saint-Germain, ma non se ne fece più nulla perchè i bergamaschi non avrebbero voluto perderlo a metà stagione.

Infine questa estate, dove c’era stata l’offerta da parte dell’Inter che è stata per un mese e mezzo sulle tracce del giocatore, per poi capire di non poter andare avanti e cambiare strategia sul mercato fiondandosi su un centrocampista.

Ma in queste ultime ore di mercato potrebbe esserci una svolta totalmente improvvisa visto che una società pare essersi interessata e potrebbe affondare il colpo su di lui.

Lookman, addio negli ultimi istanti di mercato? Ecco la situazione

Ademola Lookman potrebbe andare via dall’Atalanta in queste ultime ore di mercato. Il giocatore nigeriano, infatti, ha deciso di lasciare Bergamo per approdare in una big quest’estate. Su di lui si starebbe presentando l’interesse di una società.

Si tratta dell’Atletico Madrid. La società spagnola, infatti, in questo momento è concentrata su Nico Gonzalez, ma se dovesse sfumare l’esterno argentino, ecco che potrebbe esserci lui al suo posto. Insomma, una situazione tutta in divenire, ma occhio ad un altro interesse last minute.

Lookman, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio

Per Lookman ci sarebbe stato anche un sondaggio nelle ultime ore. Si tratta del Tottenham. Il club inglese, infatti, dopo non essere riuscito a prendere nè Eze andato all’Arsenal e nè Savinho, che è rimasto al Manchester City, ha deciso di sondare il nigeriano.

Per lui sarebbe un ritorno in Premier League, dopo una prima esperienza non proprio appagante e soddisfacente. Ora, con una maggiore maturità acquisita ed una maggiore esperienza, potrebbe dire la sua. Vedremo cosa accadrà nelle ultime giornate di mercato.