Preso Vlahovic, è l’ultimo botto di mercato | Addio Juve, dico sì ad una nuova avventura

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in queste ultime ore di calciomercato per una nuova destinazione

La Juventus, in questa nuova stagione, ha deciso di cambiare marcia e di ripartire da un nuovo progetto rispetto a quello della passata stagione. I bianconeri, infatti, hanno deciso di affidare la panchina ad un tecnico come Igor Tudor che conosce l’ambiente e che possa dare una quadratura in campo e nello spogliatoio.

L’esordio contro il Parma ha lasciato tantissime buone sensazioni per il futuro e per le prossime giornate. Le reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic hanno regalato i primi tre punti della stagione e fanno ben sperare. Ma l’ambiente e il Tudor si aspettano qualcosa sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

L’obiettivo principale è quello di Kolo Muani che, nella passata stagione, è riuscito a fare molto bene in maglia bianconera e che tutti alla Continassa rivorrebbero riabbracciare.

Ma per averlo deve uscire Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è nella lista dei partenti, ma fino a questo momento ha rifiutato tutte le destinazioni. Ma le cose potrebbero cambiare a fine mercato.

Vlahovic, addio alla Juventus? Ecco la situazione

Dusan Vlahovic, nonostante i rifiuti, potrebbe lasciare la Juventus. In questi mesi si sono fatte tantissime ipotesi sul futuro del giocatore, ma nulla di concreto è avvenuto. Ora, secondo quanto riportato da TMW, ci sono alcune soluzioni sul tavolo.

Infatti, il ragazzo piace molto al Newcastle, così come a Barcellona e Liverpool. Bisognerà capire se, visto il poco tempo, si riuscirà ad imbastire una trattativa. Altrimenti, con ogni probabilità, il serbo andrà via a parametro zero. E in quel caso potrebbe esserci la fila per averlo.

Vlahovic e l’opzione Milan: ecco cosa non torna

Il Milan è un’altra squadra molto forte su Vlahovic, ma in questo momento il serbo sembra allontanarsi sempre di più e questo per un motivo particolare. Se fosse per Massimiliano Allegri, il giocatore sarebbe già in rossonero.

Ma è una parte della dirigenza milanista che non è convinta del ragazzo e degli eventuali costi dell’operazione. Insomma, un braccio di ferro interno che bisognerà vedere se porterà a qualcosa in particolare.