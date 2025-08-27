GUNDOGAN ALL’INTER: ecco il colpo finale del mercato | C’è anche l’ANNUNCIO UFFICIALE

Gundogan potrebbe essere il rinforzo last minute dell’Inter in questi ultimi giorni di mercato

L’Inter, in questi giorni, sta iniziando ad ultimare le ultime strategie per quanto riguarda il completamento del mercato in entrata. La società nerazzurra, infatti, si era data come obiettivo quello di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato a dovere la rosa nella passata stagione non facendo fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti sono dovuti e dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone sia per quanto riguarda il ritardo sul mercato sia per la scelta di voler affidare la panchina della squadra nerazzurra ad un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu.

Intanto, il rinforzo dell’ultima ora, potrebbe avere del clamoroso. Infatti, il centrocampista tedesco Gundogan potrebbe interessare la società nerazzurra.

Inter, Gundogan colpo last minute? Ecco la situazione

L’Inter avrebbe potuto avere in rosa il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundongan. Il classe 1990, infatti, è fuori dal progetto di Guardiola e dovrebbe andare via dalla Premier League.

I suoi agenti lo hanno proposto anche in viale della Liberazione, ma la dirigenza nerazzurra ha deciso di declinare. Infatti, il club, è concentrato su elementi giovani tanto che per la metà campo interista è arrivato il giovane francese, Andy Diouf.

Inter, ecco cosa manca per chiudere il mercato in entrata

La società nerazzurra è concentrata su quello che è il mercato in entrata. Infatti, per il club di viale della Liberazione, c’è ancora da fare. Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale giovane che dalla prossima stagione possa prendere il posto di uno tra Acerbi e de Vrij.

Poi, solo se ci saranno delle opportunità interessanti, potrebbe arrivare anche un attaccante con capacità di saltare l’uomo in campo.