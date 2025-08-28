Alla fine arriva Gigio Donnarumma: che regalo da parte del PSG | C’è il romantico ritorno in Serie A

Gigio Donnarumma potrebbe arrivare nuovamente in Serie A dopo tanti anni: che affare!

Tantissime società del nostro campionato stanno ultimando le ultime trattative per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, i vari dirigenti, stanno provando a valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio. dovrà prelevare almeno un altro innesto per ringiovanire la rosa.

L’intento della società era quello di dover mettere i presupposti per fare in modo da ringiovanire la rosa nella prossima stagione in maniera totale. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le squadre avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Dopo la permanenza di Antonio Conte e la conquista del quarto scudetto della sua storia, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero importante.

Il Milan, dal canto suo, vuole riscattare la passata stagione in cui è finito fuori dalle coppe europee. Mentre la Juventus vuole ritornare di nuovo a lottare per la vittoria dello scudetto dopo tanti anni.

Intanto, per quanto riguarda il nostro campionato, potrebbe esserci un clamoroso ritorno come quello di Gianluigi Donnarumma. Un vero affare per qualche big.

Serie A, torna Donnarumma? Ecco chi lo vuole

Gigio Donnarumma potrebbe ritornare in Serie A. Il portiere della Nazionale ha rotto con il PSG ed ha già salutato i propri tifosi. Su di lui, in questo momento, c’è il forte interesse del Manchester City, ma deve cedere prima Ederson al Galatasaray. E ogni giorno che passa, questa ipotesi sembra allontanarsi.

Per questo potrebbe entrare in scena qualche squadra di Serie A. In primis l’Inter, che saluterà Sommer e cercherà un nuovo portiere e tutti sanno quanto Marotta sia un grande fan del numero uno italiano. Occhio anche alla possibilità Juventus che potrebbe entrare in corsa. In entrambi i casi, si tratterebbe di un acquisto a parametro zero nel 2026.

Inter, ecco cosa manca sul mercato estivo

L’Inter, intanto, lavora ancora sul mercato in entrata. I nerazzurri, infatti, stanno ancora cercando di rinforzare la squadra. Sicuramente servirà un difensore giovane e forte per poter dar respiro ad Acerbi e de Vrij.

Poi, in base alle occasioni che si potranno presentare, ci sarebbe la possibilità di provare ad acquistare un attaccante che salti l’uomo.