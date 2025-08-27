VIA DAL BOLOGNA, Italiano perde un titolare | Vuole andare via, CESSIONE OBBLIGATORIA

Il Bologna potrebbe perdere un big molto importante per la sua squadra: il giocatore vuole andare via

Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma il mercato non è ancora finito e tante squadre stanno provando a portare avanti le ultime operazioni per rinforzare le proprie rose. Il Napoli sembra essere molto vicino all’acquisto dell’attaccante del Manchester United, Hojlund dopo l’infortunio accorso a Romelu Lukaku.

Il Milan dovrà fare tre operazioni di mercato che riguardano un difensore centrale, un centrocampista dinamico ed un centravanti. L’Inter, invece, è ancora un cantiere aperto. I nerazzurri stanno cercando di concludere il loro mercato giovane con l’acquisto di un difensore e, se ci sarà l’occasione, anche di un attaccante che salti l’uomo.

La Juventus vuole provare a riportare a Torino l’attaccante francese, Kolo Muani, oltre ad un centrocampista di sostanza, e la società sta provando a lavorare per questo.

Intanto, il Bologna deve affrontare un caso che riguarda un proprio giocatore titolare. Il ragazzo ha manifestato la volontà di andare via dai rossoblù, ma la situazione sembra tesa.

Bologna, il big vuole partire: la situazione per i rossoblù

Il Bologna è alle prese con il caso Lucumì. Il difensore colombiano, infatti, ha intenzione di lasciare l’Emilia Romagna per affrontare un passo importante per la sua carriera. La cessione non è ancora avvenuta e proprio per questo l’agente del ragazzo ha parlato in maniera chiara a Fabrizio Romano.

Ecco le sue parole: “L’anno scorso ci è stato chiesto di rimanere e lo abbiamo fatto con grande responsabilità. Quest’anno, invece, fin dall’inizio dell’anno il messaggio è stato chiaro da entrambe le parti: se fosse arrivata l’offerta giusta, Jhon sarebbe andato via. Spero, dunque, che dalla parte del Bologna ci possa essere una riflessione che possa portare ad una soluzione positiva per tutti”.

Bologna, ecco chi vuole Lucumì

Nel corso dell’estate, per Lucumì, ci sono stati vari interessamenti di mercato. All’inizio si pensava che l’Inter potesse iniziare una trattativa per lui, ma al di là di un timido interessamento, non c’è stato nulla. Anche la Roma avrebbe voluto affondare il colpo, ma non c’è stata la possibilità economica.

Adesso, alcuni club di Premier League stanno pensando di iniziare una trattativa, ma il Bologna spara altissimo e dunque bisognerà vedere se si potrà trovare una quadra.