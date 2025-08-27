BEN 30 MILIONI nelle casse del Milan: CAPOLAVORO DI TARE | E’ così che si fa mercato

Il Milan potrebbe ricevere molto presto ben 30 milioni di euro: un vero e proprio capolavoro di Tare

Il Milan ha deciso di ripartire con un nuovo ciclo tecnico per quanto riguarda la stagione appena iniziata. Dopo l’ottavo posto dell’anno scorso e dopo il mancato raggiungimento delle coppe europee, i rossoneri hanno deciso di voler dare una sterzata con l’arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo avrà il compito di portare a casa gli ultimi rinforzi richiesti per poter avere una squadra all’altezza, mentre il tecnico livornese dovrà prima costruire un gruppo solido nello spogliatoio e poi una squadra organizzata in campo che possa essere capace di porre rimedio agli errori commessi nella passata stagione.

Le cose non sono andate bene nel primo turno di campionato, visto che è arrivata una clamorosa sconfitta nella partita d’esordio contro la neopromossa Cremonese per 2-1.

Intanto, a breve, potrebbero arrivare 30 milioni di euro nelle casse del club rossonero in modo da ultimare le operazioni rimanenti. Questa cessione sarebbe un capolavoro di Tare.

Milan, arrivano 30 milioni? Ecco cosa potrebbe succedere

Il Milan, in questi giorni di mercato, potrebbe ricevere circa 30 milioni di euro. I rossoneri, infatti, potrebbero fare una grande cessione. Si tratta del centrocampista, Musah. Il giocatore piace molto all’Atalanta, ma il club milanese non vuole cederlo per meno di 30 milioni.

Una grande cifra che, dovesse davvero essere raggiunta, sarebbe un vero e proprio capolavoro di Igli Tare. Non solo, ma potrebbe essere davvero l’occasione per investire ancora sul mercato in entrata. E la società ha davvero le idee molto chiare.

Milan, chi arriverebbe al posto di Musah?

Il Milan, nel caso in cui dovesse davvero cedere Musah, potrebbe ritornare sul mercato per quanto riguarda un giocatore a centrocampo. Infatti, il club rossonero potrebbe davvero tornare a pensare ad un giocatore come Rabiot.

Il giocatore è stato messo alla porta dal Marsiglia, visto l’episodio con l’ex compagno di squadra Rowe. Allegri è il suo primo ammiratore e lo rivorrebbe con sè dopo l’esperienza avuta alla Juventus. Vedremo se in questo senso potrà accadere qualcosa o meno. Sicuramente il mercato, in viale Aldo Rossi, non è per niente terminato.