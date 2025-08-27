Lazio, questa sì che è una VERA E PROPRIA SORPRESA | Neanche Lotito se lo sarebbe mai aspettato

Una notizia completamente inaspettata in casa biancoceleste: anche Claudio Lotito molto sorpreso

La Lazio ha deciso di aprire un nuovo corso. Nella passata stagione, la squadra biancoceleste ha vissuto un campionato dal doppio volto. La prima metà, infatti, la squadra era riuscita ad avere una grandissima continuità di vittorie in campo che l’avevano portata addirittura a lottare per la vittoria dello scudetto.

Nella seconda parte, invece, i ragazzi di Baroni sono completamente crollati e non sono riusciti nemmeno a qualificarsi alle coppe europee per la stagione in corso. Per questo, il presidente Claudio Lotito, ha deciso di affidare la squadra ad una vecchia conoscenza laziale, ovvero Maruzio Sarri che era stato solo due stagioni prima nella Capitale.

Ma l’inizio di stagione non è stato dei migliori, visto che la squadra biancoceleste ha perso al suo esordio in campionato per 2-0 contro il Como oltre ad avere i soliti problemi per il mercato in entrata dovuto all’indice di liquidità.

Intanto, arriva una sorpresa completamente sorprendente per la società capitolina. Anche il presidente Claudio Lotito è rimasto molto sorpreso da quanto accaduto.

Lazio, sorpresa inaspettata per i biancocelesti: Lotito stupito

Numeri record per la Lazio, nonostante una stagione partita male ed un mercato che non ha regalato gioie ai tifosi biancocelesti a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità.

Ma la campagna abbonamenti sta andando a gonfie vele. Infatti, sono ben 29000 gli abbonati fino a questo momento, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. Numeri che potranno ancora migliorare visto che la campagna riaprirà a settembre. E numeri che potranno superare quelli record della stagione della Champions League quando si era arrivati a 30333 abbonati.

Lazio, tanti gioielli piacciono alle big europee

La Lazio, intanto, è alle prese con il problema del rispetto dei parametri riguardanti l’indice di liquidità. Proprio per questo, il mercato in entrata è completamente bloccato.

La società in teoria potrebbe anche cedere alcuni big come Rovella, Gila, Isaksen, Castellano, Dia, Zaccagni e Guendouzi. Ma il presidente Lotito è stato molto chiaro e non ha intenzione di smantellare la squadra, anche a costo di non acquistare nessuno e non rinforzare l’organico.