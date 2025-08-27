Fantacalcio 2025-2026, stai per fare l’asta? Ecco 5 calciatori dell’Inter da prendere ASSOLUTAMENTE

Ecco i cinque giocatori dell’Inter su cui puntare al Fantacalcio: questi devono essere assolutamente prendere

L’Inter, in questi ultimi giorni di mercato, sta provando a fare uno o due acquisti per rinforzare ulteriormente la rosa. L’intenzione della rosa nerazzurra è quella di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non sono riusciti a rinforzare a dovere la squadra non permettendo di fare il salto di qualità definitivo.

Un compito non semplice per i due dirigenti che devono sottostare ai diktat della nuova proprietà nerazzurra di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Per Marotta e Ausilio non sarà affatto semplice, soprattutto perchè, oltre al ritardo sul mercato, si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, ecco l’elenco di cinque giocatori dell’Inter per l’asta del Fantacalcio. Sono loro gli elementi su cui puntare assolutamente per la vittoria finale.

La stagione di Fantacalcio è già partita e ancora qualcuno deve fare l’asta per provare ad arrivare alla vittoria finale. Proprio per questo, ecco l’elenco di cinque giocatori nerazzurri su cui puntare questa stagione.

Sicuramente, in primis, il capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, infatti, ha voglia di rivalsa e i suoi gol saranno fondamentali. Poi, occhio anche a Dumfries che nella passata stagione è stato il miglior giocare nerazzurro. Anche Calhanoglu, che ha sempre calciato i piazzati e portato bonus. Due sorprese potrebbero essere Bonny e Pio Esposito, pronti a stupire.

Inter, ecco cosa rimane da fare sul mercato estivo

In questi ultimi giorni di mercato, la società nerazzurra deve fare ancora almeno un acquisto. Sicuramente un difensore centrale giovane che poi possa sostituire Acerbi o de Vrij.

Poi, se ci saranno delle opportunità interessanti, potrebbe arrivare anche un colpo in avanti con un giocatore che sappia saltare l’uomo in campo.