BUFERA IN FORMULA 1, danno ENORME per la Ferrari | L’annuncio del pilota: “Mi sono sentito male”

L’ex pilota non ci sta e si scaglia contro tutti: che danno per lui e per la Ferrari nel Mondiale

Il Mondiale di Formula 1, anche in questa sua fase di pausa, si sta delineando sempre di più con una lotta per il titolo che riguarda tre piloti e due scuderie. Al primo posto in classifica troviamo la McLaren di Oscar Piastri, seguito dal suo compagno di scuderia, Lando Norris. Sul gradino più basso del podio l’attuale campione del Mondo, Max Verstappen su Red Bull che, però, sta perdendo terreno.

Le due Ferrari, invece, sono la vera e propria delusione della stagione. La scuderia italiana non è riuscita ad essere minimamente competitiva in pista ed parecchio indietro rispetto alle altre rivali. Servirà fare davvero molto di più, soprattutto perchè i piloti non stanno vivendo al meglio questa situazione.

Sia Hamilton che Leclerc hanno manifestato in privato, all’interno del paddock, sia in pubblico, davanti alle telecamere, tutto il loro malcontento per come stanno andando le cose.

Intanto, a proposito di Ferrari, arriva la notizia da parte dell’ex pilota che non ci sta e vuole lottare fino alla fine. Un danno enorme per lui e per la scuderia italiana.

Ferrari, l’ex pilota non ci sta: “Mi sono sentito male”

Felipe Massa non ci sta e vuole ottenere giustizia per sè e la Ferrari per quanto riguarda i fatti di Marina Bay, quando la vettura di Nelsinho Piquet si schiantò contro la sua e, a suo dire, per volere del capo della scuderia Flavio Briatore, in modo da far entrare la safety car nel momento migliore di Fernando Alonso e far guadagnare punti importanti ad Hamilton per la vittoria del Mondiale che poi vinse.

Ecco le parole del brasiliano: “Mi sono sentito molto male quando tutto è venuto alla luce perchè abbiamo visto il proprietario della categoria che diceva che c’era davvero una situazione in cui non vedeva Hamilton con sette titoli e che quel titolo era mio”.

Ferrari, tanti miglioramenti per tornare a competere

Le due Ferrari dovranno fare tantissimi miglioramenti per quanto riguarda la possibilità di tornare a competere. Sia a livello ingegneristico e strategico, infatti, la scuderia italiana dovrà cambiare tanto.

Nella prossima stagione ci sarà il cambio di regolamento e i piloti si aspettano di essere competitivi per vincere.