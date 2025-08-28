NIENTE LAZIO-ROMA: l’ultima ora è CLAMOROSA | Decisione UFFICIALE

Il giocatore non potrà giocare il derby: una vera e propria perdita per una delle partite più importanti di Serie A

Il campionato di Serie A è appena iniziato e non sono mancate le prime sorprese già alla prima giornata. La grande favorita Napoli è riuscita a vincere in maniera convincente nella partita contro l’esordio grazie ai gol di McTominay e De Bruyne. Il Milan è stata la vera delusione della giornata, con la sconfitta contro la Cremonese per 1-2.

La Juventus ha battuto il Parma per 2-o grazie alle reti dei suoi centravanti, Jonathan David e Dusan Vlahovic. La Roma è riuscita a vincere il primo big match della stagione contro il Bologna grazie alla rete di Wesley. Mentre la Lazio, bloccata dall’indice di liquidità, è stata battuta dalla grandissima sorpresa Como per 2-0.

L’Inter, invece, nel posticipo, ha battuto il Torino per 5-0 in una partita che doveva dare delle risposte per la squadra di Chivu che aveva avuto un terribile finale di stagione l’anno scorso.

Intanto, arriva la notizia clamorosa che riguarda il prossimo derby della Capitale. Infatti, il giocatore, non riuscirà ad esserci. Una grave perdita per la squadra.

Lazio-Roma, il giocatore non ci sarà: grave perdita per la squadra

A fine settembre, andrà in scena il derby della Capitale tra la Lazio e la Roma. Le due squadre puntano all’Europa principale, quella Champions League che garantirebbe tanti introiti ad entrambe. Ma è bene riuscire a fare punti anche negli scontri diretti.

Intanto, un giocatore, rischia di dover saltare la partita. Infatti, il nuovo acquisto giallorosso, Leon Bailey, arrivato dall’Aston Villa, non riuscirà ad esserci. Il giocatore, non appena atterrato a Trigoria, si è subito infortunato con una lesione miotendineo del retto femorale. Per lui ci sarà un mese di stop.

Roma, ecco le ultime sul mercato

La Roma, intanto, vuole fare ancora qualcosa per quanto riguarda il mercato. In queste ultime ore i giallorossi vogliono chiudere ancora qualche colpo in entrata.

Arrivato il difensore, Giampiero Gasperini ha chiesto l’arrivo di un giocatore che possa giocare sulla trequarti – Sancho il preferito -, ma anche un centrocampista capace di garantire quantità.