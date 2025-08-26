Inter, ha senso prendere Sucic al Fantacalcio? L’analisi da leggere prima di fare l’asta

Ecco un’analisi che riguarda il centrocampista croato e le possibilità di prelevarlo al Fantacalcio

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato ad imbastire le strategie per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

I dirigenti interisti, però, dovranno farlo sottostando ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per la dirigenza nerazzurra che si trova già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra e per non aver portato un calciomercato importante per la squadra.

Intanto, all’interno del pezzo, si analizzerà la situazione del nuovo arrivo in casa interista, Petar Sucic. Conviene prendere il giovane classe 2003 al Fantacalcio per questa stagione?

Inter, conviene prendere Sucic al Fantacalcio?

L’Inter, nell’ultima sessione di mercato, ha acquistato un giocatore molto interessante, ovvero Petar Sucic. Il classe 2003 è arrivato dalla Dinamo Zagabria per la cifra di 14 milioni di euro più altri due di bonus. Un giocatore di cui si dice un gran bene. Ma conviene prenderlo al Fantacalcio?

Il centrocampo nerazzurro, in questo momento, vede la presenza di altri sei elementi oltre a Sucic. Sicuramente non sarà un titolare fisso, per avere il giusto ambientamento e apprendistato. Quindi, il consiglio è quello di non spendere troppo per lui, anche se qualche bonus potrebbe essere portato viste le sue qualità di assist man.

Inter, cambio di filosofia sul mercato

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha completamente cambiato filosofia. La società nerazzurra, infatti, ha acquistato elementi giovani a cui far fare un anno di apprendistato prima che i tanti ‘vecchi’ del gruppo andranno a scadenza nella prossima stagione.

Un anno importante in cui questi ragazzi dovranno capire in quale contesto si trovano e che dovranno far vedere di cosa sono capaci in campo.