Addio Ferrari, non mi sono per niente ambientato | Hamilton SALUTA, che sorpresa

Lewis Hamilton potrebbe decidere di lasciare la Ferrari al termine della stagione: c’è già il sostituto

Il Mondiale di Formula 1, in questa fase di pausa, si sta delineando sempre di più per quanto riguarda le prime posizioni. Infatti, la lotta per la vittoria finale sarà una questione a tre piloti e due scuderie. Ad oggi, la prima posizione è ricoperta da Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che, però, negli ultimi Gran Premi si è distanziato dalla vetta. Le Ferrari sono le due vere e proprie delusioni della stagione. Nonostante la presenza di due piloti importanti, la Rossa non riesce ad essere competitiva come le altre scuderie.

Di questa situazione, i piloti, sono stufi tanto da aver esternato il loro malcontento sia a livello pubblico, davanti le telecamere, che a livello privato all’interno del paddock.

Intanto, arriva l’indiscrezione che riguarda il futuro di Lewis Hamilton. Il pilota inglese potrebbe lasciare la Ferrari a fine stagione e ci sarebbe già anche il nome del sostituto.

Ferrari, Hamilton saluta? Ecco il sostituto pronto

Lewis Hamilton potrebbe salutare la Ferrari a fine stagione. Il pilota inglese, infatti, non si è ambientato con la scuderia italiana e non sta riuscendo a garantire i risultati che ci si aspettava al momento del suo ingaggio. Ma la Rossa avrebbe già il nome del sostituto in mente.

Si tratta dell’attuale leader della classifica Mondiale, Oscar Piastri, pilota di talento australiano apprezzato per la sua capacità di abbinare spregiudicatezza e controllo alla guida, fattori molto apprezzati.

Ferrari, non solo Hamilton: occhio anche al futuro di Leclerc

Lewis Hamilton potrebbe non essere il solo pilota della Ferrari a lasciare al termine stagione. Infatti, anche Leclerc ha dei dubbi sul suo futuro. Dopo tanti anni nella scuderia italiana, non è mai riuscito a competere per il vertice e cerca una scuderia che possa permetterglielo.

Per lui si parla di un possibile passaggio alla Red Bull, soprattutto nel caso in cui Max Verstappen vada davvero alla Mercedes visti i discorsi in ballo.