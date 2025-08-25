BRUTTO infortunio per l’arbitro di Serie A: necessaria l’operazione | Che batosta per la sua carriera

L’arbitro di Serie A costretto ai box a causa di un intervento chirurgico: ecco quando potrà tornare

Il campionato di Serie A è alle porte e tante squadre si stanno preparando in campo e fuori per provare a raggiungere i propri obiettivi. La squadra favorita per la vittoria finale è sicuramente il Napoli che nella passata stagione si è laureata campione d’Italia ed è riuscita a far rimanere Antonio Conte in panchina.

Il club azzurro sta portando avanti un mercato davvero molto importante ed ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Il Milan è l’altra squadra favorita. Dopo la passata brutta stagione, i rossoneri si sono affidati a Max Allegri ed anche il giocatore una sola volta a settimana porterà i suoi vantaggi.

L’Inter è un cantiere completamente aperto. La squadra nerazzurra ha chiuso un ciclo e si trova in una via di mezza. L’obiettivo più realistico è la qualificazione alla Champions League. La Juventus, invece, vuole tornare a competere per obiettivi importanti.

Intanto, arriva la notizia che riguarda un arbitro del nostro campionato. Il direttore di gara è fermo ai box per un infortunio ed è stato costretto all’operazione. Ecco quando potrà ritornare in campo.

Serie A, l’arbitro k.o.: ecco quando potrà tornare

L’arbitro di Serie A, Maresca, si trova in questo momento fermo ai box a causa di un infortunio che lo ha costretto anche a doversi operare. Una situazione che potrebbe cambiare a breve, visto che lo stesso arbitro, al Messaggero, ha parlato del suo possibile ritorno in campo.

Ecco le sue parole: “Sto abbastanza bene, sono nella fase riabilitativa di un intervento chirurgico. Torno in autunno. Ho avuto la fortuna di esserci in quasi tutti i big match e al derby d’Italia. Mi manca solo quello di Roma. Napoli? Mai chiesto di non arbitrarlo. sono a disposizione”.

Serie A, c’è la grossa novità che riguarda gli arbitri e il VAR

Dalla stagione appena iniziata, c’è la grande novità che riguarda il mondo arbitrale nostrano e i controlli Var. Infatti, i direttori di gara, dopo aver fatto l’on field review, dovranno comunicare la motivazione delle proprie decisioni a tutto lo stadio.

Una decisione fatta per provare a lenire le polemiche e a fare in modo che ci sia sempre maggiore trasparenza nei confronti dei tifosi.