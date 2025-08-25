SORPRESA DILETTA LEOTTA: cambia di colpo la sua carriera | La novità è UFFICIALE

Diletta Leotta cambia di colpo la sua carriera: ecco cosa succederà tra pochi giorni alla conduttrice siciliana

La nuova stagione di Serie A è alle porte. Il campionato comincerà nuovamente per la stagione 2025-2026 in cui tutte le squadre proveranno a raggiungere i propri obiettivi di classifica. In prima fila partirà sicuramente il Napoli che ha intenzione di confermarsi come campione, di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie, specie dopo la permanenza di Antonio Conte.

L’Inter, invece, è ancora un cantiere totalmente aperto. Dopo aver concluso l’affare per il centrocampista, i nerazzurri dovranno prelevare altri due innesti per difesa e attacco per provare a competere quanto più a lungo possibile. Il Milan vuole fare la sorpresa della stagione. Con una sola competizione, la squadra di Allegri punta al tricolore.

Occhio anche alla Juventus che si sta rinforzando e vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato che manca, oramai, da tanti anni. Ci saranno anche le outsider come la Roma, Lazio, Atalanta, Bologna, Como e Fiorentina per un posto in Europa.

Intanto, per quanto riguarda i palinsesti televisivi, arriva la grande novità di Dazn e che riguarda ancora più nello specifico la conduttrice catanese, Diletta Leotta.

Diletta Leotta, ecco la sorpresa per la sua carriera

La prima stagione di Serie A sarà sicuramente appassionante per i tifosi che seguiranno le proprie squadre e potranno farlo nelle piattaforme streaming a disposizione, con Dazn in testa.

A proposito di Dazn, c’è una novità che riguarda sia gli spettatori, che la conduttrice Diletta Leotta. Infatti, la showgirl siciliana avrà la possibilità di presentare un programma tutto nuovo. Prima era toccato a Pierluigi Pardo condurre Super Tele il lunedì sera, poi il talk è passato a Giorgia Rossi. Quest’anno la conduzione verrà affidata a Diletta Leotta.

Dazn, ecco la nuova promozione per i tifosi

La stagione è iniziata da pochissimo ed ecco che Dazn ha lanciato le promozioni per i tifosi che potranno abbonarsi per vedere la propria squadra del cuore.

In questa stagione c’è una grossa novità che riguarda il piano MyClubPass, un abbonamento per guardare esclusivamente le partite della propria squadra del cuore. La promozione sarà disponibile esclusivamente entro il 31 agosto.