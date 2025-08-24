Hamilton, cambia tutto per la Ferrari | La novità sorprende i tifosi

Arriva la novità sorprendente per i tifosi della Ferrari e la scuderia che riguarda Lewis Hamilton

Il Mondiale di Formula 1, in questa sua fase di pausa, ha già preso una certa conformazione e la lotta finale per il titolo sembra oramai essere una roba tra tre piloti e due scuderie. In prima posizione troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito subito dopo dal compagno di squadra Lando Norris. Sul gradino più basso del podio troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull anche se il distacco dalla vetta è aumentato nelle ultime gare.

Le Ferrari sono la vera delusione della stagione. Nonostante la presenza di due piloti molto forti e che puntano sempre alla vittoria, la scuderia non è stata all’altezza della situazione in molti casi sia a livello ingegneristico sia a livello strategico. Soprattutto il nuovo arrivato, Lewis Hamilton, ha deluso molto le aspettative.

Tutto questo ha portato al forte malcontento dei due piloti che lo hanno manifestato a più riprese sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, sia a livello privano nel paddock.

Intanto, arriva la novità inaspettata per quanto riguarda i tifosi della Ferrari e anche per la scuderia. Una notizia che riguarda il pilota inglese, Lewis Hamilton.

Ferrari, arriva la novità sorprendente su Hamilton

La Ferrari sta già lavorando in vista della prossima stagione. A Maranello hanno intenzione di creare una vettura che sia conforme al nuova regolamento, ma che possa essere anche molto competitiva.

Per farlo, però, è intervenuto anche il pilota inglese, Lewis Hamilton che ha deciso di portare un dossier con i miglioramenti da fare. L’ex campione del mondo ci ha tenuto a specificare che questi non rappresentano degli ordini nei confronti della scuderia, ma esclusivamente dei consigli che potrebbero tornare utili per vincere.

Ferrari, tanti miglioramenti da fare per tornare competitivi

Oramai da parecchi anni, la Ferrari non riesce ad essere competitiva per la vittoria del titolo. Ed ogni stagione sembra la preparazione per quella successiva. Servono grandi e celeri miglioramenti per tornare a lottare per la vittoria.

Questi devono riguardare sia il livello ingegneristico, dove sono stati commessi tantissimi errori, che quello strategico.