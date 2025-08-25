Rabiot in Serie A, c’è il ritorno a sorpresa | Con lui si vince lo scudetto

Adrien Rabiot potrebbe ritornare in Serie A dopo una stagione al Marsiglia: ecco le squadre che lo vogliono

Tantissime società del nostro campionato stanno ultimando le strategie per portare a casa gli ultimi colpi di un mercato che tra pochi giorni chiuderà. I vari dirigenti stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per rinforzare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai gravi e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri sono in ritardissimo sul mercato in cui avrebbero dovuto fare un grosso ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la scorsa deludente stagione in cui è rimasto fuori dalle coppe europee e per farlo si è affidato alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato dopo tantissimi anni.

Intanto, uno degli ultimi colpi di mercato in Serie A potrebbe essere quello di Adrien Rabiot. Il francese piace tantissimo a tre squadre del nostro campionato.

Serie A, potrebbe ritornare Rabiot: ecco chi lo vuole

In Serie A potrebbe avere un graditissimo ritorno. Si tratta di quello del centrocampista francese, Adrien Rabiot. Il giocatore ha avuto un pesante litigio con il compagno Rowe al Marsiglia e sono stati messi fuori rosa e sul mercato dalla società.

Su di lui ci sono tre squadre di Serie A. L’Inter, che cerca un centrocampista, la Juventus per un clamoroso ritorno in bianconero, ma soprattutto il Milan che ha in Allegri il suo principale sponsor sportivo e lo porterebbe a Milanello di corsa.

Serie A, potrebbero esserci ancora tanti colpi negli ultimi giorni

In Serie A, nonostante manchino pochissimi giorni alla chiusura del mercato, potrebbero esserci altri colpi interessanti. L’Inter deve acquistare un difensore, un centrocampista ed un attaccante.

Il Milan ha intenzione di continuare a insistere per Boniface e probabilmente un difensore. Il Napoli cerca un terzino destro ed un attaccante, mentre la Juventus vuole un esterno d’attacco ed un centrocampista.