CALCIOMERCATO INTER, c’è la cessione UFFICIALE | Marotta lo ha venduto, fatto fuori da Appiano Gentile

Arriva un’altra cessione in casa nerazzurra: il giocatore ha deciso di provare una nuova esperienza

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a finalizzare quelle che sono le ultime strategie di calciomercato per rinforzare le rosa. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra e perchè sono molto in ritardo con gli ultimi acquisti sul mercato.

Intanto, arriva l’ufficialità di una cessione per il club nerazzurro. Il giocatore ha deciso di provare a fare una nuova esperienza altrove. Va via a titolo definitivo.

Inter, c’è la cessione ufficiale: il giocatore lascia Milano

L’Inter ha ufficializzato la cessione del giovane difensore classe 2003, Gaetano Fontanarosa. Il ragazzo lascia i nerazzurri a titolo definitivo e si accasa all’Avellino. La società di viale della Liberazione vanterà anche una percentuale sulla futura rivendita.

Il giocatore si stava allenando con la squadra Under 23 di Stefano Vecchi, ma ha deciso di andare via per provare a trovare continuità altrove. Nella passata stagione, il ragazzo, ha vestito la maglia della Carrarese in Serie B.

Inter, tantissimo da fare sul mercato in entrata

Il mercato sta per chiudere. Ancora qualche giorno e le rose dovranno essere fatte e finite. Ma l’Inter si trova in una situazione di ritardo rispetto alla tabella di marcia. La società, infatti, sta aspettando alcune uscite prima di poter affondare il colpo sulle entrate.

Dopo l’arrivo di Andy Diouf dal Lens, i nerazzurri dovranno cerca un difensore centrale ed un jolly d’attacco che sappia saltare l’uomo.