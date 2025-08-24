Purtroppo devo lasciare il Napoli, Conte non mi vuole | Cambia maglia, ma resta in Serie A

Il giocatore potrebbe lasciare il Napoli, ma rimanere ancora in Serie A in questi ultimi giorni di mercato

Il Napoli, dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia, ha iniziato a fare subito le cose sul serio. Prima l’incontro decisivo che ha convinto Antonio Conte a rimanere sulla panchina azzurra. Poi, il mercato portato avanti con una grande programmazione e con giocatori utili alla causa partenopea.

L’obiettivo è quello di riconfermarsi ancora con la vittoria del campionato per aprire un ciclo di vittorie e creare il solco con le squadre rivali, ma anche avere un buon cammino in Champions League. Sicuramente non sarà affatto semplice dal momento che ci sono altre squadre che si stanno rinforzando.

Ma questa volta i partenopei partono in prima fila e con i favori del pronostico, al di là delle parole del suo allenatore che tende a non nominare mai la parola “scudetto”.

Intanto, un giocatore della rosa del Napoli potrebbe lasciare molto presto la squadra. Il ragazzo non rientra nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione e una squadra di Serie A ci sta seriamente pensando.

Napoli, un giocatore potrebbe partire: un club di Serie A lo cerca

Il Napoli sta ancora lavorando sul mercato ed un giocatore della rosa azzurra potrebbe partire di qui a qualche ora. Si tratta di Pasquale Mazzocchi. Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte che sta puntando con decisione il terzino spagnolo Juanlu del Siviglia.

Il terzino napoletano è seguito da vicino dal Cagliari che, dopo la cessione di Zortea al Bologna, vuole rinforzare la corsia destra con un giocatore che possa offrire le giuste garanzie dal punto di vista tecnico.

Napoli, ancora tre acquisti in canna

Il Napoli vuole fare ancora tre acquisti per migliorare la propria rosa. Si tratta di un terzino destro, di un centravanti e di un esterno o mezz’ala duttile.

Per il primo profilo si è già detto di Juanlu del Siviglia. In mezzo occhio al ritorno di Elmas, mentre in avanti, per sostituire l’infortunato Lukaku, sembra avvicinarsi Hojlund per il quale si andrà ad oltranza con il Manchester United.