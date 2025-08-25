Tu non vai da nessuna parte: TUDOR BLOCCA LA CESSIONE | Ti voglio con me alla Juventus

Il giocatore rimane a Torino in maglia bianconera: Igor Tudor punta fortemente su di lui per la prossima stagione

La Juventus, dopo la passata stagione, ha deciso di aprire un nuovo corso. Il club bianconero, nella passata stagione, si era affidato alla gestione della coppia formata da Giuntoli e Thiago Motta. Ma, nonostante un grandissimo mercato, le cose non sono andate come ci si attendeva e i risultati non sono stati positivi.

Infatti, l’ex tecnico del Bologna, è stato esonerato ed al suo posto è arrivato Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra al quarto posto e a qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo il Mondiale per Club, il tecnico croato è stato nuovamente confermato e la dirigenza è al lavoro per fornirgli i calciatori di cui ha bisogno.

Sono arrivati sicuramente degli elementi importanti che aiuteranno la squadra a raggiungere i propri obiettivi, ma ancora qualcosa andrà fatto per provare ad arrivare quanto più in alto possibile e lottare per lo scudetto.

Intanto, arriva la decisione su un giocatore. Il ragazzo non lascerà i bianconeri in questi ultimi giorni di mercato. Igor Tudor punta tantissimo su di lui per la stagione appena iniziata.

Juventus, il giocatore resta a Torino: Tudor punta su di lui

La Juventus ha deciso di rifiutare un’offerta molto importante per quanto riguarda il suo capitano, Manuel Locatelli. Il centrocampista aveva qualche richiesta ed è arrivata un’offerta da 25 milioni di euro da parte dell’Al-Alhy.

La società ha deciso di declinarla, dal momento che il giocatore rappresenta un elemento molto importante per il centrocampo di Igor Tudor che spesso e volentieri lo ha elogiato. Insomma, il legame tra Locatelli e la Juventus continuerà ancora in futuro.

Juventus, possibili altri due colpi in entrata

La Juventus sta lavorando, come detto, per rinforzare la squadra. I bianconeri, infatti, hanno intenzione di puntare in alto quest’anno e vogliono inserire altri due tasselli per la rosa di Tudor.

Il primo è un esterno di difesa a destra, con il profilo di Molina in cima alla lista dei desideri. Poi, un esterno destro in attacco, con Zhegrova che resta sempre il principale indiziato.