Sorpresa Chiesa, cambia per sempre la sua carriera | La novità è UFFICIALE

Federico Chiesa ha deciso di cambiare la sua carriera: il giocatore ha fatto una scelta molto importante

Il Liverpool, in questa sessione di mercato, sta portando avanti un grande mercato spendendo grandi cifre. Ad Anfield sono arrivati grandi giocatori come Frimpong, Wirtz ed Ekitikè e qualcosa potrebbe ancora arrivare per rinforzare altri reparti. La squadra di Arne Slot ha intenzione di fare ancora una grande stagione.

Dopo aver vinto la Premier League, la squadra inglese ha intenzione di confermarsi come campione d’Inghilterra, ma anche di arrivare fino in fondo in Champions League. Una sfida non facile sia in terra nazionale, dove il Manchester City è la prima rivale agguerrita, che soprattutto in campo europeo.

Bisognerà vedere anche come i nuovi arrivati si adatteranno alla nuova squadra e come gestiranno la pressione sia di giocare in una grande europea, sia con il peso delle grandi cifre investite per loro.

Intanto, arriva una novità che riguarda un giocatore del Liverpool, ovvero Federico Chiesa. L’esterno ha preso una decisione molto importante che riguarda il suo futuro.

Liverpool, Chiesa ha preso una decisione molto importante

Federico Chiesa, all’esordio del Liverpool in Premier League, è stato fondamentale con il suo ingresso al minuto 81 e il gol del 3-2 al minuto 88. Un gol molto importante che ha deciso la partita e ha fatto conquistare i primi tre punti del campionato.

Ma adesso è arrivata anche la decisione che può sbloccare il destino dell’esterno. Dopo l’opportunità ed il gol segnato, ecco che ci sarebbe stata la decisione di rimanere nella rosa di Arne Slot. La sua intenzione è quella di riconquistare la forma migliore, giocare con maggiore continuità e ritornare in Nazionale.

Chiesa, ecco i prossimi step

Federico Chiesa potrebbe ricominciare la sua stagione grazie al gol fondamentale segnato. Il giocatore ha ritrovato nuova linfa, soprattutto dopo aver fatto tutta la preparazione dall’inizio con la squadra, cosa non accaduta alla Juventus nella passata stagione dove veniva fatto allenare a parte.

Ecco perchè adesso, passo dopo passo, il giocatore vuole riprendersi tutto quello che ha perso nella passata stagione. E Gattuso non può che esserne particolarmente contento in ottica azzurra.