Scelgo la Serie B, dalla Nazionale alla seconda serie | Che tracollo, purtroppo si è ridotto così

Il giocatore ha deciso di trasferirsi in Serie B: dalla Nazionale alla seconda serie del nostro campionato

Tantissime società del nostro campionato stanno ultimando le ultimissime operazioni di mercato in questi ultimi giorni prima della chiusura, in modo tale da riuscire a rinforzare le caselle mancanti nella rosa. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai gravi e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri sono in ritardissimo sul mercato e devono ancora acquistare tanto. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte in panchina, il club azzurro sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la scorsa deludente stagione in cui è rimasto fuori dalle coppe europee e per farlo si è affidato alla coppia Tare-Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto dopo tanti anni.

Intanto, un giocatore di Serie A ha deciso di scendere di categoria ed andare a giocare in una squadra di Serie B. Dopo essere stato in Nazionale, una scelta quasi forzata.

Serie A, il giocatore ha deciso: dalla Nazionale alla Serie B

Il calciomercato sta vedendo chiudersi le ultime operazioni per rinforzare le squadre. E una di queste riguarda un grande talento del nostro campionato che, nella sua carriera, è stato molto sfortunato. Si tratta del centrocampista, Gaetano Castrovilli.

Il giocatore, infatti, dopo essere stato al Monza nella passata stagione, è stato acquistato dal Bari, squadra che lo ha lanciato tra i professionisti. Una decisione quasi obbligata, dopo anni in cui il ragazzo ha giocato pochissimo a causa degli infortuni. Insomma, dalla Nazionale alla B, per un giocatore di grandissime qualità, ma anche tanto sfortunato.

Castrovilli, il ballerino che poteva incantare l’Italia

Le qualità di Gaetano Castrovilli sono indiscutibili. Un giocatore che nei suoi anni con la maglia della Fiorentina era riuscito a raggiungere la Nazionale e a far innamorare tutte le big del nostro campionato.

Ma gli infortuni lo hanno condannato e non lo hanno fatto giocare con continuità, soprattutto nelle ultime stagioni. Adesso il Bari, per una nuova partenza.