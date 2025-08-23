SORPRESA LAZIO, Sarri lo fa fuori | Per me non c’è più spazio a Formello: cessione necessaria

In casa Lazio potrebbe esserci una cessione necessaria: Maurizio Sarri non vuole puntare su di lui per l’anno prossimo

Dopo la passata stagione, la Lazio ha deciso di aprire un nuovo corso. Infatti, la squadra biancoceleste si è qualificata nona in classifica rimanendo fuori anche da tutte le competizioni europee. Un traguardo inaspettato, soprattutto alla luce della prima metà della stagione, e che ha creato un grande danno economico alla società.

Per riscattarsi, il presidente Lotito ha deciso di esonerare Marco Baroni – poi passato al Torino – per far ritornare nuovamente Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, però, deve affrontare le prime problematica che riguardano il club, soprattutto per ciò che concerne il mancato rispetto dei parametri per l’indice di liquidità.

Una situazione delicata per il club biancoceleste, soprattutto perchè non permette di poter fare nessun tipo di mercato in entrata se non a fronte di tante uscite.

Intanto, arriva una novità inattesa. Infatti, la società biancoceleste potrebbe cedere un giocatore in maniera inaspettata. Maurizio Sarri ha deciso di non voler puntare su di lui.

Sarri non punta su di lui: possibile cessione inaspettata

La Lazio potrebbe fare un’ulteriore cessione. La società biancoceleste, infatti, ha deciso di non puntare più sul difensore francese, Gigot. Il ragazzo non rientra nei piani di Maurizio Sarri che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha avallato la sua cessione.

Per il giocatore c’è l’interesse di alcuni club del Qatar, di Dubai e del PAOK Salonicco. La richiesta del club biancoceleste è di circa 3-4 milioni di euro.

Lazio, tanti gioielli nel mirino dei grandi club d’Europa

La Lazio, in questo momento, è alle prese con il mancato rispetto dei parametri dell’indice di liquidità. Per farlo ci dovrebbero essere delle pesanti cessioni ed è più facile arrivare alla quota stabilita con gli addii due qualche big della rosa.

Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Dele-Bashiru e Castellanos piacciono tantissimo alle big europee. Ma il presidente Lotito ha deciso di stoppare tutto e di non voler smantellare la squadra, anche a costo di non fare nessun acquisto e far rimanere la squadra la stessa della passata stagione. Servirà il miglior Sarri.