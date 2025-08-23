Dovbyk al Napoli, arriva il grande trasferimento in Serie A | Colpo a sorpresa in Serie A

Dovbyk potrebbe finire al Napoli in queste ultime ore di mercato: sarebbe un trasferimento clamoroso

Il Napoli ha intenzione di fare le cose sul serio nella prossima stagione. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia, la squadra azzurra dovrà faticare sicuramente di più per provare a riconfermarsi. L’obiettivo è quello di creare un solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie, aumentando i trofei.

Per farlo, ovviamente, nulla può prescindere da Antonio Conte che, ricevute le dovute garanzie sul mercato, ha deciso di rimanere ancora sulla panchina della squadra partenopea. Il direttore sportivo Manna si è messo al lavoro portando avanti un mercato davvero molto importante, con Kevin De Bruyne come ciliegina sulla torta.

Ma non è ancora finita qui perchè manca ancora qualche tassello per completare la rosa, soprattutto per quanto riguarda il terzino destro di difesa e, ancor di più, il centravanti.

Infatti, con l’infortunio di Lukaku, la società sta cercando il profilo adatto a completare il reparto e rendere la squadra competitiva e nelle ultime ore si è fatto il nome di Dovbyk della Roma.

Napoli, spunta Dovbyk in attacco: la situazione sull’attaccante giallorosso

Artem Dovbyk potrebbe essere il prossimo rinforzo per la rosa del Napoli. Il giocatore ucraino non fa impazzire Giampiero Gasperini, nonostante le smentite pubbliche, e potrebbe essere utile a fare una plusvalenza per il FFP.

I giallorossi, infatti, devono rispettare alcuni paletti e non è esclusa una cessione eccellente come quella del centravanti. Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte, soprattutto visto che si tratta di un attaccante che ha caratteristiche fisiche simili a quelle dell’infortunato Lukaku.

Roma, Gasperini chiede rinforzi a gran voce

Se dovesse partire Dovbyk, il compito dei dirigenti della Roma sarebbe ancora più complicato. Gasperini ha richiesto una serie di rinforzi per poter arrivare in Champions League. Ma cedendo l’attaccante, ne servirebbe un’altro.

Oltre a questo, manca anche un difensore oltre ad un centrocampista di quantità e ad un giocatore bravo a saltare l’uomo. Insomma, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, manca davvero ancora molto.