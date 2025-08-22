Balotelli al Napoli, arriva il colpo a parametro zero | Preso al posto dell’infortunato Lukaku

Mario Balotelli potrebbe essere una grande opzione per sostituire Romelu Lukaku, infortunato per tanti mesi

Il Napoli, dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia, si sta impegnando a programmare la prossima stagione per provare in primis a creare il solco con le avversarie e poi aprire un ciclo di vittorie. Il primo mattoncino per farlo è stato quello della permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Successivamente, la garanzia di fare un mercato importante così come lo sta portando avanti il direttore sportivo Giovanni Manna. In azzurro sono arrivati giocatori come De Bruyne, Lucca, Gutierrez e Noa Lang e ancora qualcosa potrebbe essere fatto sia sulla fascia destra di difesa sia per quanto riguarda l’attacco.

Ultimamente c’è stata una pessima notizia che ha riguardato Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è infortunato gravemente nell’amichevole contro l’Olympiakos e starà fuori per tantissimo tempo.

Proprio per sopperire alla sua assenza, la società sta provando a trovare un sostituto che possa garantire anche una buona dose di gol e nelle ultime ore si è fatto il nome anche di Mario Balotelli.

Napoli, può arrivare Balotelli? Ecco la situazione

Mario Balotelli potrebbe essere un’opzione per quanto riguarda il Napoli. Il giocatore ha appena lasciato il Genoa dopo aver rotto i rapporti con il tecnico Vieira. E vorrebbe rimanere in Italia per un’ultima grande esperienza.

Il club partenopeo sta facendo le sue valutazioni, in questo momento, e l’ex centravanti della Nazionale non rappresenta adesso una priorità. Le cose potrebbero cambiare se le alternative primarie non dovessero arrivare.

Napoli, ecco i giocatori che piacciono di più per l’attacco

Intanto, il Napoli, come dimostrato da Manna, si muove su più profili per il reparto offensivo. E ci sono tanti giocatori che interessano per motivi differenti e che hanno potrebbero fare al caso di Antonio Conte.

Uno dei profili preferiti è quello di Hojlund che però non ha ancora aperto al trasferimento. Piace anche Pinamonti, seguito anche dal Villareal. Infine, il giocatore che sembra essere più vicino è il giovani Shpendi del Cesena che ha fatto molto bene nella passata stagione in Serie B. Riflessioni in corso.