Inter, Bonny o Pio Esposito? Ecco chi prendere al Fantacalcio come scommessa

Di seguito, ecco l’analisi su chi prendere tra Bonny e Pio Esposito come occasione per l’attacco

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a progettare le strategie che riguardano il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra nerazzurra non permettendo di fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone sia per quanto riguarda la scelta di un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra, sia per quanto riguarda il ritardo incredibile sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva.

Intanto, di seguito, ecco l’analisi che riguarda le possibili occasioni per il reparto avanzato del Fantacalcio e che riguardano nello specifico alcuni giocatori nerazzurri come Ange Bonny e Pio Esposito.

Inter, chi prendere al Fantacalcio tra Bonny e Pio Esposito?

Per quanto riguarda il Fantacalcio, il reparto principale che porta tantissimi bonus è sicuramente quello d’attacco. E per questo, in tanti, in base alle varie strategie, cercano le migliori occasioni per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Per quanto riguarda l’Inter, le due occasioni per l’attacco sono sicuramente Bonny e Pio Esposito. Ma chi prendere tra due? Bonny ha certamente più esperienza in Serie A, ma a livello realizzativo, ad oggi, non ha garantito tanto. Mentre occhio alla possibilità Esposito che è anche in odore di Nazionale. E’ lui quella che ha più possibilità di fare gol.

Inter, terribile ritardo sul mercato estivo

L’Inter, intanto, si trova in terribile ritardo sul mercato. Sono sfumati i grandi obiettivi che portavano a Lookman e Konè e oramai questo sembra un leit motiv di ogni sessione di mercato. Inoltre, gli esuberi da cedere sono ancora in rosa.

Entra la fine della finestra bisognerà portare ad Appiano Gentile un difensore centrale, un centrocampista di quantità ed un attaccante capace di saltare l’uomo e fare gol. Anche perchè i soldi ci sono.