Beffa totale per Sinner: cambia tutto per gli US Open | Impossibile non essere preoccupati

Arriva la notizia incredibile che riguarda Jannik Sinner: la situazione preoccupa il tennista

Jannik Sinner non sta vivendo un buon momento. Il tennista italiano, infatti, dopo la grandissima vittoria a Wimbledon contro Alcaraz, si è dovuto arrendere a Cincinnati ritirandosi nella finale sempre contro il tennista spagnolo. La causa di questo forfait è stata data al caldo che lo avrebbe messo definitivamente K.O.

Molto rammarico per lui e per il suo staff che puntavano ad avere continuità di vittorie. Adesso, il ragazzo, dovrà necessariamente recuperare forze ed energie per farsi trovare nella miglior condizione possibile in vista degli US Open dove ci sarà da faticare molto in campo in un altra dura battaglia.

Non sarà sicuramente semplice, ma Sinner dovrà fare di tutto per riconquistare la vittoria del trofeo e riscattare l’incidente di percorso che lo ha fermato in maniera forzata.

Intanto, dopo essersi ritirato, arriva un’altra notizia che preoccupa l’attuale numero uno al mondo. Sinner dovrà trovare tutta la motivazione possibile per gli US Open.

Sinner, arriva la notizia preoccupante: cambia tutto per gli US Open

Jannik Sinner è alle prese con la delusione del ritiro al torneo di Cincinnati che lo ha costretto a dare forfait in finale contro Alcaraz. Ma per lui, le brutte notizie, non sono finite qui. Infatti, il tennista spagnolo, con le ultime vittorie ottenute contro Sinner, è riuscito a recuperare la bellezza di 1540 punti nella classifica Atp avvicinandosi sensibilmente in classifica.

Questo vuole dire che il tennista italiano, al prossimo US Open, non potrà assolutamente sbagliare avendo ancora più pressione addosso. Una vittoria di Alcaraz vorrebbe dire sorpasso e Sinner andrebbe ad essere il numero 2 dopo parecchio tempo.

Sinner, adesso tutto sugli US Open

La stagione di Sinner è ancora molto lunga fino alla fine dell’anno. Il tennista italiano avrà tutto il modo di riscattare le ultime uscite a vuoto e potrà farlo nel migliore dei modi andando a ritrovare la giusta condizione fisica.

Ovviamente, sarebbe un peccato perdere il primato in classifica, specie contro il tennista rivale. Per questo, da ora, l’unico pensiero dovrà essere esclusivamente quello degli US Open in modo da ritrovare punti classifica e morale.