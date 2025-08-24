TEGOLA PER IL CLUB DI SERIE A: infortunio shock e stagione finita | C’è la rottura del crociato

Arriva la terribile notizia per quanto riguarda il club di Serie A: il giocatore può aver finito già la sua stagione

Il campionato di Serie A è alle porte e in questo fine settimana ci sarà il primo turno che darà avvio alla stagione. Le varie squadre stanno provando a portare a casa gli ultimi colpi per migliorare le proprie rose e cercare di raggiungere, a fine stagione, i propri obiettivi. Il Napoli sarà sicuramente la squadra da battere, soprattutto dopo la permanenza di Antonio Conte ed il grandissimo mercato fatto.

L’Inter, invece, ha ancora la scritta ‘cantiere aperto’. La squadra nerazzurra dovrà ritrovare le vecchie certezze con l’incognita di un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu. Il Milan, dal canto suo, vuole riscattare la scorsa deludente stagione e si è affidata alla guida della coppia Tare-Allegri.

Mentre la Juventus sta lavorando duramente per formare una squadra competitiva che possa ritornare a lottare nuovamente per la vittoria dello scudetto dopo tantissimi anni.

Intanto, arriva la pesante tegola per il club di Serie A. Il giocatore si è infortunato gravemente e rischia di saltare quasi tutta la stagione. Una notizia veramente terribile.

Serie A, tegola per il club: gravissimo infortunio per l’attaccante

Una notizia che non ci voleva a stagione nemmeno cominciata. Il nuovo acquisto del Parma, l’attaccante Matija Frigan ha subito un gravissimo infortunio. Il giocatore è stato vittima di un trauma distorsivo al ginocchio che ha provocato la rottura del legamento crociato.

Per lui ci vorrà l’intervento chirurgico e un lunghissimo periodo di riabilitazione. Insomma, la stagione non è nemmeno iniziata e già ci sono questi gravi infortuni. Un grandissimo in bocca il lupo va sicuramente fatto al ragazzo per una pronta guarigione.

Parma, dopo la cessione dei big si può dare il via al mercato

Il Parma, in questo momento, può portare avanti la sua campagna di rafforzamento andando a prelevare quei profili che possono fare al caso della squadra. E questo grazie alla solita politica lungimirante di valorizzare i propri giovani e cederli a cifre maggiorate.

E’ il caso di Bonny, andato all’Inter, così come quello di Giovanni Leoni che è andato a giocare al Liverpool. Due operazioni che hanno fruttato la bellezza di 60 milioni di euro.