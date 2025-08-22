Fantacalcio 2025-2026: ecco i 5 giocatori su cui puntare | Con loro in squadra vincerai sicuramente

Ecco i 5 calciatori su cui puntare al Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A

Il campionato di Serie A è alle porte e tante squadre stanno lavorando sul mercato per provare a rinforzare le rose per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Il Napoli, sicuramente, rimane la squadra favorita per la vittoria finale. Dopo la conquista del quarto scudetto, la squadra azzurra si è rinforzata moltissimo rispetto alle rivali.

L’Inter è un cantiere aperto. Dopo la scelta del nuovo allenatore, Christian Chivu, la dirigenza non ha ancora completato la campagna acquisti a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Ai nerazzurri mancano ancora tre giocatori per completare la rosa: un difensore centrale, un centrocampista di quantità ed un attaccante che salti l’uomo.

Il Milan ha dalla sua la garanzia Allegri che ha già fatto vedere di aver compattato in campo la squadra, mentre la Juventus ha una rosa di grande qualità e toccherà a Tudor riuscire a farla rendere al meglio.

Intanto, di seguito al pezzo, ecco la lista di cinque giocatori consigliati dalla nostra redazione per poter puntare alla vittoria del prossimo Fantacalcio.

Fantacalcio: ecco i cinque giocatori su cui puntare per questa stagione

Il Fantacalcio, da sempre, appassiona tantissimi tifosi che si riuniscono per poter giocare con i propri amici. E, a tal proposito, ci sono cinque giocatori che la nostra redazione consiglia di acquistare all’asta. Sicuramente un difensore come Dumfries potrebbe fare la differenza visto che garantisce tantissimi bonus in termini di gol e assist.

Poi, anche Leao potrebbe ritornare quello dell’anno dello scudetto, così come Lautaro Martinez. Occhio anche a Lucca che, con l’infortunio di Lukaku, dovrà trascinare l’attacco del Napoli. Infine, per la Juventus si consiglia Jonathan David che ha dalla sua la possibilità di fare davvero molto bene in maglia bianconera.

Occhio ai possibili acquisti di questi ultimi giorni

Intanto, tante squadre possono ancora rinforzarsi e aggiungere profili interessanti anche in ottica Fantacalcio. Abbiamo detto dell’Inter che dovrebbe fare almeno due o tre entrate. Ma occhio al Milan che cerca un nuovo centravanti per guidare l’attacco.

La Juventus potrebbe puntare su un altro esterno offensivo oltre ad un centrocampista centrale. Insomma, tanto deve essere ancora detto.