No, lui non viene all’Inter | Non lo vogliamo: l’annuncio UFFICIALE stravolge tutto in casa nerazzurra

Il giocatore non è un obiettivo primario nerazzurro che cercherà altrove per rinforzare la propria rosa

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha imbastito le strategie di mercato per rinforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non facendole fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone sia per avere scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra, sia per essere parecchio in ritardo sul mercato a pochi giorni dalla chiusura.

Intanto, un giocatore di cui si è parlato tanto in questi giorni non è un obiettivo prioritario per la società. Il giocatore è in fondo alla gerarchia delle preferenze.

Inter, il giocatore non è una priorità: c’è la conferma

L’Inter sta lavorando sul mercato per trovare un nuovo difensore e per questa possibilità sono usciti tantissimi nomi dalla stampa. Uno di questi è quello del centrale francese dell’Udinese, Oumar Solet.

Su questa opzione ha detto la sua su X, Fabrizio Biasin. Ecco le sue parole: “Club al lavoro per prendere un nuovo difensore. Non un quinto, ma un centrale/braccetto; tra i profili valutati Solet non è la prima scelta”.

Inter, tantissimo da fare in questi ultimi giorni di mercato

L’Inter, intanto, dovrà lavorare davvero tantissimo per regalare a Chivu i giocatori di cui ha bisogno. I dirigenti, infatti, sono parecchio in ritardo sulla tabella di marcia.

Servono sicuramente un difensore centrale veloce, un centrocampista di struttura e quantità che possa fare da box to box e un attaccante bravo a saltare l’uomo e capace di garantire qualche gol.