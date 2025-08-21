Altro che troppo caldo, ecco PERCHE’ SINNER si è ritirato nella finale di Cincinnati: il motivo è assurdo

Arriva l’indiscrezione che riguarda il problema di Sinner nella finale di Cincinnati in cui si è ritirato

La finale di Cincinnati non ha portato ottime notizie per il tennis italiano. Infatti, Jannik Sinner è stato costretto a ritirarsi dal campo a causa di un problema fisico e, di conseguenza, la vittoria è andata al rivale spagnolo che si è portato a casa il trofeo. Una finale surreale in cui si è visto fin da subito che il numero uno al mondo non stava bene.

Sinner è stato costretto ad alzare bandiera bianca ed è stato bello il gesto di Alcaraz che, alla fine della partita, si è andato a sincerare delle condizioni dell’avversario e lo è andato a consolare per come sono andate le cose. Un vero peccato, visto che c’erano tutte le premesse per vedere una grandissima finale.

Adesso bisognerà riprendere la migliore condizione possibile in modo da battagliare anche agli US Open e riuscire a riscattare questo stop involontario e imprevisto.

Intanto, arrivano indiscrezioni per quanto riguarda il problema che ha riguardato Sinner. Il caldo, come era stato paventato da molti, non c’entrerebbe proprio niente.

Sinner, cosa ha causato il forfait? Ecco la causa clamorosa

Jannik Sinner si è ritirato dalla finale di Cincinnati e in tanti, all’inizio, avevano pensato al caldo che aveva spossato il tennista. Ma arriva un’indiscrezione molto interessante che proviene dal Messaggero.

Il quotidiano romano, infatti, ha colto alcuni particolari come i brividi che lo hanno colpito, così come i tremori e le vertigini. Insomma, una situazione che farebbe pensare ad un virus intestinale provocato dalla torta di compleanno. Ovviamente non c’è certezza, quello che sicuramente rimane è stato il ritiro del numero uno al mondo.

Sinner, adesso il riscatto per vincere ancora

L’essersi ritirato in questo modo è stato un vero peccato ed ha lasciato l’amaro in bocca a Sinner. Il tennista italiano contava di fare molto bene a Cincinnati e non voleva che le cose andassero in questo modo, soprattutto contro il rivale numero uno come Alcaraz.

Ma adesso bisogna guardare avanti e il prossimo traguardo è quello degli US Open dove Sinner vuole dire la sua e vuole riscattare questo brutto episodio.