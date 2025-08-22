COLPO INTER, Marotta ha chiuso il colpo dell’estate | Ti aspettiamo tutti a Milano, boom nerazzurro

L’Inter pronta ad affondare il colpo per il suo centrocampo: il giocatore servirebbe molto a Chivu

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha imbastito tutte le strategie che riguardano il mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato la squadra a dovere nella passata stagione non permettendole di fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra, ma anche per essere molto in ritardo sul mercato a pochi giorni dalla chiusura.

Intanto, arriva la notizia di un possibile colpo di mercato per la squadra nerazzurra. Il giocatore servirebbe tantissimo alla squadra di Christian Chivu e il suo nuovo modo di giocare.

Inter, si punta il giocatore: Marotta prova ad acquistarlo

L’Inter ha cambiato strategia sul mercato e ha intenzione di rinforzare la difesa e il centrocampo. A proposito di quest’ultimo settore di campo, il giocatore preferito era stato inquadrato in Konè, ma la Roma lo ha messo fuori dal mercato.

Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’altra opzione valida è quella di Florentino Luis del Benfica che, per caratteristiche, servirebbe davvero molto a Christian Chivu e alla sua nuova impostazione della squadra in campo.

Inter, ecco perchè Florentino potrebbe essere il profilo giusto

Florentino Luis potrebbe essere il profilo giusto per la squadra nerazzurra. Il giocatore, infatti, rappresenta quell’elemento di rottura e di quantità che cerca l’allenatore rumeno.

Oltre a questo, sarebbe anche importante per le sue qualità di inserimento. Bisognerà vedere se davvero la trattativa andrà avanti o meno. Ma questa potrebbe essere una valida opzione per la metà campo nerazzurra.