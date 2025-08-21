BATOSTA INTER, salta un altro trasferimento | Marotta incredulo, che beffa

L’Inter viene beffata nuovamente sul mercato: la società nerazzurra fallisce un altro possibile acquisto

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le strategie per il suo mercato estivo in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che nella passata stagione non ha rinforzato a dovere la rosa e non le hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver deciso di puntare su un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, arriva un’altra delusione per quanto riguarda i nerazzurri. Infatti, un giocatore non arriverà in maglia interista. Per Marotta un’altra beffa dopo Lookman e Leoni.

Inter, il giocatore non sarà nerazzurro: altra beffa per Marotta e Ausilio

Altra beffa di mercato per l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, dopo non essere riuscito ad acquistare Leoni e Lookman, deve anche rinunciare ad un altro arrivo per la rosa di Christian Chivu.

Infatti, i nerazzurri erano molto forti sul centrocampista della Roma, Manu Konè. Il francese era il prediletto per la metà campo e i giallorossi lo avevano proposto ai nerazzurri per sbloccare il mercato. Le cose non sono andate a buon fine, dal momento che la stessa società capitolina ha deciso di tenere il giocatore.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà rinforzare l’organico anche se è terribilmente in ritardo sulla tabella di marcia e mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato.

Ai nerazzurri servirebbero un difensore centrale capace di fare anche il braccetto, il centrocampista di quantità e struttura fisica ed un attaccante capace di saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol. L’impressione è che arriveranno solo uno o due di questi elementi.