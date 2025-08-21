Tegola Napoli, mamma mia che beffa per Conte | Le cose si mettono malissimo ora

Arriva una tegola durissima per il Napoli e per Antonio Conte: potrebbe condizionare l’inizio della stagione

Il Napoli, dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia, ha iniziato a programmare da mesi e sta mettendo anche in atto tutte le strategie per preparare al meglio la nuova stagione. Antonio Conte è stato molto chiaro in conferenza stampa e ha detto chiaramente che la squadra deve dimenticato quanto fatto nella passata stagione.

Per questo, il tecnico salentino, ha chiesto garanzie al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo, Giovanni Manna, per migliorare la squadra. E la società si è fatta trovare assolutamente pronta nel farlo, portando avanti un mercato davvero molto importante con l’arrivo di giocatori di qualità.

L’obiettivo, anche se un po’ nascosto a parole, è quello di riuscire a vincere il quinto scudetto e di aprire un ciclo di vittorie in modo da creare il solco con le squadre rivali.

Intanto, arriva una brutta tegola per la squadra azzurra e per Antonio Conte. Una notizia che non ci voleva assolutamente soprattutto a pochi giorni dall’inizio della stagione.

Napoli, arriva la tegola per Conte: brutte notizie per il tecnico

Il Napoli potrebbe avere qualche problema per l’inizio del suo campionato contro il Sassuolo. La squadra partenopea, infatti, per molto tempo dovrà fare a meno del suo bomber, Romelu Lukaku.

Il giocatore belga, infatti, nell’amichevole contro l’Olympiakos, è uscito con un problema fisico che lo potrebbe tenere lontano dal campo per oltre tre mesi e mezzo. Una tegola importante che costringerà il Napoli a ritornare sul mercato.

Napoli, si torna sul mercato per un attaccante: ecco tutti i profili

Il Napoli, dunque, dovrà tornare sul mercato per quanto riguarda il reparto offensivo, soprattutto dopo il problema fisico importante di Romelu Lukaku. E ci sono vari profili che si stanno sondando.

In primis piace moltissimo Hojlund del Manchester United su cui c’è anche il Milan. Poi, occhio anche a Joshua Zirkzee sempre dei Red Devils. Infine, si portano avanti anche dei sondaggi per Andrea Pinamonti. Insomma, la caccia è appena partita. Chi farà da sparring partner a Lorenzo Lucca?