Inter, chi sarà il portiere tra Sommer e Martinez? L’analisi a pochi giorni dall’inizio del campionato

A pochi giorni dall’inizio del campionato, ecco chi sarà il prossimo portiere titolare della squadra nerazzurra

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già programmato tutte le strategie per il mercato estivo in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra e non sono riusciti a farle fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, uno dei dubbi a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione è quello inerente a chi sarà il portiere titolare della squadra nerazzurra tra Sommer e Josep Martinez.

Inter, chi giocherà tra Sommer e Martinez?

L’Inter si appresta a cominciare una nuova stagione e la prima partita ufficiale sarà quella di campionato contro il Torino. Un appuntamento molto importante, quello dell’esordio, visto che nella passata stagione è stato fallito con il pari contro il Genoa.

Uno dei dubbi della vigilia è quello su chi giocherà tra Sommer e Martinez. Quando venne acquistato l’anno scorso il portiere spagnolo si parlava di un prima anno di apprendistato per poi fare il titolare. Ma l’impressione, dalle amichevoli giocate dalla squadra, è che sarà ancora lo svizzero ad essere il titolare. Per lui, questa, dovrebbe essere l’ultima stagione a Milano.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, è parecchio in ritardo per quanto riguarda il mercato. La rivoluzione che era stata annunciata è stata posticipata alla prossima stagione. Adesso, si sta cercando di dare a Chivu quei tasselli per poter permettere alla squadra di giocare come vuole il tecnico.

In questo momento, dovrebbero arrivare un difensore centrale, un centrocampista di fisico e rottura ed un attaccante capace di saltare l’uomo. L’impressione è che arriveranno solamente due di questi profili.