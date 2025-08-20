LUTTO STRAZIANTE IN FORMULA 1: se n’è andato per sempre | Dolore atroce anche per Leclerc

Arriva la notizia che sconvolge il mondo della Formula 1 e Charles Leclerc: lutto completamente inaspettato

Il Mondiale di Formula 1, in questa sua fase di pausa, sembra aver delineato oramai chi saranno i protagonisti per la vittoria finale. Si tratta di ben tre piloti e due scuderie. In prima posizione, infatti, troviamo la McLaren di Piastri seguita subito dopo dal compagno di squadra, Lando Norris. Sul gradino più basso del podio, l’attuale campione del Mondo, Max Verstappen su Red Bull che, però, sta perdendo sempre più terreno.

Le Ferrari, invece, sono la vera e propria delusione di questo Mondiale. In questa stagione, infatti, soprattutto dopo l’arrivo di Lewis Hamilton, la situazione sembrava poter migliorare e la scuderia poter competere con le prime della classe. Ma così non è stata il Cavallino rampante ha dovuto vivere un’altra stagione di transizione.

Anche i due piloti hanno mostrato grande malcontento per la situazione, sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia privatamente all’interno del paddock.

Intanto, arriva una brutta notizia che sconvolge il mondo della Formula 1 e della Ferrari in modo specifico. Lutto completamente inaspettato e grande dolore.

Ferrari, arriva il lutto per tutta la scuderia

Per la Ferrari è arrivata la notizia del lutto atroce e completamente inaspettato. Infatti, se ne è andato lo storico meccanico della Rossa, Rolando Levoni Bontempi, che aveva lasciato un segno indelebile nella scuderia e anche gli attuali piloti ne hanno sentito parlare.

Un legame talmente forte, il suo, con il Cavallino rampante, da avergli fatto decidere di fissare la sua residenza a Maranello. Un dolore molto grande per la scuderia italiana e per tutto il mondo Ferrari.

Ferrari, tantissimi e celeri miglioramenti per provare a competere

La Ferrari, tornando alle questioni di pista, dovrà necessariamente fare dei grossi miglioramenti ed in maniera celere se vorrà competere nella prossima stagione con le altre scuderie.

La Rossa dovrà migliorare sotto ogni punto di vista, sia da quello ingegneristico, che tanti danni ha fatto in questa stagione, sia da quello strategico. I piloti, infatti, in assenza, potrebbero propendere di provare delle nuove esperienze altrove e qualche voce inizia a farsi largo.