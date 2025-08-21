Ecco che arriva Zirkzee, si sblocca l’affare dell’anno | Ritorno col botto in Serie A

Joshua Zirzkee potrebbe ritornare nuovamente in Serie A: il giocatore può lasciare il Manchester United

Tantissime società del nostro campionato, oramai da mesi, hanno pianificato le strategie per il prossimo mercato e stanno mettendo in atto le ultime mosse per rinforzare le proprie rose. I vari dirigenti stanno osservando i migliori profili che potrebbero fare al caso del loro progetto tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad un grande ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte in panchina, il club azzurro sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata stagione in cui è rimasta fuori dalle coppe europee. La squadra rossonera è stata affidata alla coppia Tare-Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto dopo tanti anni.

Intanto, in Serie A, potrebbe arrivare nuovamente l’attaccante olandese, Joshua Zirkzee. Il ragazzo potrebbe lasciare il Manchester United e l’Italia e la prima destinazione possibile.

Serie A, ecco che potrebbe ritornare Zirkzee: ecco chi lo vuole

Joshua Zirkzee potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Il giocatore olandese, infatti, non sta giocando molto al Manchester United e vorrebbe ritornare a giocare con maggiore continuità.

Su di lui c’è l’interesse dell’Inter. La squadra di Chivu, infatti, sta cercando un giocatore che sappia giocare tra le linee e saltare l’uomo, oltre a garantire qualche gol utile alla squadra. Secondo Sky Sport, uno tra lui e Hojlund potrebbe partire dopo l’arrivo di Sesko ai Red Devils.

Zirkzee, altre squadre su di lui

In Serie A, ci sono anche altre squadre interessate a Zirkzee. Infatti, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, il Napoli starebbe osservando la situazione riguardante il giocatore e potrebbe prenderlo seriamente in considerazione.

Occhio anche alla possibilità Milan che, in questo momento, ha altre priorità per il reparto avanzato, ma potrebbe ritornare alla carica in caso di mancato arrivo di uno degli obiettivi.