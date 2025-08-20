Ciao ciao Inter, vado in Arabia Saudita | Pioggia di milioni nel mio conto in banca, cambio la mia vita

Il giocatore nerazzurro potrebbe salutare l’Inter per andare a giocare in Arabia Saudita nella prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha pianificato le sue strategie per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, vuole porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

I due dirigenti, però, per farlo, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore dell’Inter, potrebbe salutare presto la squadra. Il ragazzo potrebbe andare a giocare in Arabia Saudita nella prossima stagione dove una squadra sta spingendo per lui.

Inter, un giocatore potrebbe andare in Arabia: le ultime

L’Inter, in questo momento, è alle prese con tante situazioni di mercato tra entrate e uscite. Una delle questioni che tiene banco è quella del difensore francese, Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro, infatti, potrebbe partire in questi ultimi giorni di mercato.

Sulle sue tracce c’è il forte interesse del club saudita del NEOM che in queste ore, grazie anche al pressing del suo allenatore, il francese Galtier, sta provando a portare il giocatore in Arabia. Per convincerlo sarà necessaria una grande offerta dal punto di vista economico.

Inter, tantissimo da fare in questi ultimi giorni di mercato

I nerazzurri, intanto, pensano anche al mercato in entrata. La società è parecchio in ritardo sia con la cessione degli esuberi, sia per quanto riguarda l’arrivo di elementi funzionanti al gioco di Chivu.

Sono previsti sicuramente due nuovi ingressi, ma bisognerà capire che arriverà tra un difensore, un centrocampista ed un giocatore bravo a saltare l’uomo in attacco. L’impressione è che si possano fare solo i primi due, ma la situazione è in evoluzione.