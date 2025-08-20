“Scudetto al Milan”: C’E’ L’ANNUNCIO UFFICIALE | Salti di gioia per Allegri

Parole importanti che riguardano il Milan e la possibilità di lottare per la vittoria dello scudetto della seconda stella

Il Milan ha deciso di cambiare le cose in questa stagione. Dopo la passata annata molto deludente che ha portato i rossoneri a non riuscire a qualificarsi alle coppe europee, il club rossonero ha preso la palla al balzo per cambiare tantissimo dal punto di vista della gestione tecnica affidandola alla coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo albanese, dovrà ricostruire una squadra che possa essere competitiva per lottare fino in fondo per la vittoria del campionato. Il tecnico toscano dovrà primariamente ricostruire un gruppo che l’anno scorso è stato completamente spaccato in più parti e creare una squadra organizzata in campo e capace di mettere in difficoltà tutti.

Il mercato, ovviamente, dovrà aiutare nonostante sia stato fatto quasi tutto. Mancano, però, un paio di tasselli capaci di garantire una rosa affidabile e competitiva.

Intanto, arrivano parole importanti sulla squadra rossonera e sul suo allenatore. L’ex rossonero è molto fiducioso che la squadra possa lottare per la vittoria del campionato.

Milan, arrivano parole importanti dall’ex giocatore rossonero

Il Milan punta ad aprire un nuovo corso che possa regalare soddisfazioni ai tifosi rossoneri. L’ambiente è molto fiducioso e anche un grande ex rossonero come Roberto Donadoni ha detto la sua sulla squadra di Max Allegri.

Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Scudetto al Milan? Si, non dico che sia semplice, ma la squadra ha la mentalità per farlo se ha fatto tesoro degli errori del passato”.

Milan, le prime impressioni sulla squadra rossonera

Il Milan, intanto, è sceso in campo per la prima partita ufficiale per i trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra ha battuto il Bari per 2-0 e si è qualificata alla fase successiva. In tanti hanno destato una buona condizione a cominciare da Leao, anche se per pochi minuti, Pulisic, Saelemakers e Pavlovic.

Chi è sembrato ancora in ritardo sono stati i nuovi arrivi Estupinan e Jashari – molto comprensibilmente – e il centravanti Gimenez ancora con le gambe pesanti. Il mercato potrà portare l’arrivo di un nuovo centravanti tra Vlahovic e Hojlund e di un difensore centrale in più.