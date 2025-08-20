Addio Inter, qui non mi vogliono più vedere | Messo ai margini dal nulla: CESSIONE A SORPRESA

Il giocatore nerazzurro è stato messo ai margini e potrebbe essere ceduto in questi ultimi giorni di mercato

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a sviluppare le strategie di mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone sia per avere scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra, sia per essere molto in ritardo sulla tabella di marcia del mercato.

Intanto, in questi ultimi giorni a disposizione, potrebbe esserci una cessione a sorpresa. Il giocatore verrebbe lasciato partire senza particolari rimpiante dal club di viale della Liberazione.

Inter, cessione a sorpresa in questi ultimi giorni?

L’Inter, in questa ultima fase del mercato, potrebbe cedere un giocatore molto importante. Si tratta del difensore francese, Benjamin Pavard. L’ex Bayern Monaco ha un peso enorme sul bilancio nerazzurro ed è uno dei giocatori più pagati della squadra.

Su di lui ci sono gli interessi da parte di Galatasaray e Lille, ma la trattativa non è semplice visto che i nerazzurri vogliono minimo 20 milioni di euro – il peso del ragazzo a bilancio. Vedremo cosa accadrà in questi ultimi giorni.

Pavard-Inter, un amore mai sbocciato del tutto

Sembrano essere lontani i tempi delle storie Instagram in cui Pavard si definiva ‘Benji l’Interista’. Dopo una prima stagione giocata a grandissimi livelli, in quella successiva non c’è stato lo stesso successo, anzi.

Tanti problemi fisici gli hanno fatto saltare tanti impegni. Oltre a questo, qualche atteggiamento non è piaciuto nè al gruppo e nè alla società, per cui l’addio sembra essere una pista percorribile.