“Messi è il migliore al mondo”: scoppia il caso al Real Madrid | CR7 preso in giro così

Parole importanti da parte di un giocatore del Real Madrid: “Lionel Messi è il miglior giocatore al mondo”

Il Real Madrid, in questa estate, ha portato avanti, fin da subito, una campagna acquisti faraonica. La squadra della capitale spagnola, infatti, aveva bisogno di rinforzare l’organico con giocatori nuovi e lo ha fatto in maniera decisamente importante. Infatti, il primo cambio importante lo si è avuto in panchina, con Xabi Alonso al posto di Ancelotti.

Poi, è arrivato Alexander-Arnold a parametro zero dal Liverpool, Huijsen per 50 milioni di euro dal Bournemouth e Carreras per 50 milioni di euro dal Benfica, oltre al giovanissimo talento del calcio mondiale, Mastantuono, per 30 milioni di euro dal River Plate. Insomma, un mercato importante per provare a tornare a vincere subito in Spagna ed in Europa.

Potrebbe esserci una partenza importante come quella di Rodrygo che ha manifestato la volontà di andare via per provare una nuova esperienza, specie dopo l’arrivo di Mbappè.

Intanto, un giocatore del Real Madrid, ha fatto discutere in conferenza stampa. Infatti, il ragazzo, ha ammesso candidamente che l’ex Barcellona, Lionel Messi è meglio dell’ex blanco, Cristiano Ronaldo.

Real Madrid, parole che fanno discutere: “Messi è il migliore”

Il Real Madrid, come detto, ha fatto l’ennesima campagna acquisti faraonica concentrandosi maggiormente sui migliori talenti in circolazione in Europa e per il mondo. Uno di questi è sicuramente Mastantuono, esterno classe 2007 che nell’ottica dei blancos è la risposta al fuoriclasse del Barcellona, Lamine Yamal.

E proprio durante la sua presentazione, il ragazzo ha parlato di chi è il suo riferimento come calciatore avendo un apprezzamento proprio per un ex blaugrana. Il ragazzo, alla domanda ha risposto: “Messi, non ne vedo altri come lui”.

Messi-Ronaldo, la più grande rivalità degli ultimi anni

Quella tra Messi e Cristiano Ronaldo è stata la più grande rivalità calcistica degli ultimi 20 anni. Due giocatori che hanno vinto qualunque cosa ovunque siano andati e che hanno lasciato un segno indelebile.

Anche con le maglie delle proprie nazionali sono riusciti a dire la loro in maniera importante. E a livello individuale hanno fatto razzie di premi. Insomma, una preferenza che si attesta esclusivamente in base al proprio gusto personale.