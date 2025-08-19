CLAMOROSO IN FORMULA 1: “Mi hanno cacciato dal nulla” | L’annuncio mette i brividi

Il pilota parla in maniera dura e non le manda a dire: l’annuncio che ha spiazzato tanti tifosi

Il Mondiale di Formula 1 sta prendendo sempre più forma per quanto riguarda la lotta per la vittoria finale. Infatti, il primo posto sarà un affare tra tre piloti e due scuderie. In prima posizione troviamo Piastri sulla sua McLaren e subito a seguire il compagno di squadra, Lando Norris. Sul gradino più basso del podio l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che però si sta distanziando sempre più.

Per quanto riguarda le due Ferrari, questo è e sarà un altro anno di passaggio. Nonostante la presenza di due piloti molto importanti, la Rossa non è riuscita ad essere competitiva per l’ennesima stagione non riuscendo a gareggiare e a mettere i bastoni tra le ruote alle scuderie che si stanno giocando al vittoria finale.

Questo ha portato Charles Leclerc e Lewis Hamilton ad avere un forte malcontento per la situazione sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, sia a livello privato all’interno del paddock.

Intanto, è arrivato l’annuncio da parte di un pilota di Formula 1 che ha spiazzato davvero tantissimi tifosi. Parole dure e importanti che non passeranno inosservate.

Formula 1, le parole del pilota: “Mi hanno cacciato dal nulla”

In molti ricorderanno la breve esperienza sulla Red Bull del pilota Liam Lawson che dopo soli due Gran Premi è stato successivamente retrocesso dalla Red Bull in Racing Bulls. E lo stesso pilota ci ha tenuto a parlare del perchè di questa decisione.

Ecco le sue parole: “In Cina abbiamo azzardato un po’ sull’assetto, per imparare qualcosa. Avevo capito che lo stavamo facendo per fare un passo avanti futuro e capire meglio la macchina ed ero contento. Ma quella prestazione è stata usata per farmi cacciare dalla squadra. All’epoca non lo sapevo, forse sono stato un po’ ingenuo, ma pensavo di avere più tempo per imparare”.

Ferrari, tantissimo da migliorare per competere

La Ferrari, intanto, è la vera delusione della stagione. La scuderia di Maranello ha scelto la strada della continuità rinnovando Vasseur, ma adesso devono arrivare risultati importanti e miglioramenti celeri.

In caso contrario, le conseguenze potrebbero essere importanti, con in prima fila i piloti che potrebbero decidere di andare via.