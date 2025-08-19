Prendiamo Lucas Vazquez a parametro zero, che colpo per i bianconeri | Con te in squadra vinciamo tutto

Dopo l’addio al Real Madrid, Lucas Vazquez è molto vicino ad una nuova esperienza in campo con i bianconeri

Il calciomercato europeo ha visto tantissimi movimenti e, nonostante ci troviamo nella fase finale con gli ultimi giorni a disposizione per concludere le trattative, ancora potrebbe accadere molto. Il Liverpool, ad oggi, è stata sicuramente la squadra più attiva con acquisti importanti come quelli di Wirtz, Frimpong, Ekitikè ed altri.

Anche il Manchester City ha risposto alla grande con innesti giovani e molto interessanti come Cherki, Ait Nouri e potrebbe fare due botti molto importanti come quelli di Rodrygo e Donnarumma. L’Arsenal è riuscito finalmente a trovare l’attaccante che cercava con l’arrivo del centravanti svedese Gyokeres.

Il Real Madrid ha deciso di rinforzare soprattutto il reparto difensivo con gli acquisti di Alexander-Arnold, Huijsen e Carreras oltre che dell’esterno argentino, Mastantuono.

Intanto, a proposito di blancos, un grande ex che in questo momento è svincolato è molto vicino alla sua nuova avventura. Potrebbe firmare per il club bianconero.

Lucas Vazquez, nuova squadra in vista: è vicino ai bianconeri

Lucas Vazquez ha lasciato questa estate il Real Madrid dopo tantissimi anni trascorsi nella squadra spagnola e dopo aver vinto praticamente tutti i trofei a sua disposizione. Adesso, per il classe 1991 è il momento di una nuova avventura e una squadra si è già proposta per lui.

Si tratta del Besiktas. La società turca, infatti, ha intenzione di rinforzare ulteriormente l’organico per contrastare il Galatasaray e il Fenerbahce e ha pensato allo spagnolo offrendo un anno di contratto. Il giocatore ne vorrebbe due, pertanto, le parti trattano in cerca di un accordo finale.

Lucas Vazquez, il retroscena sulla Juventus

Intanto, mentre l’esterno spagnolo sta valutando le alternative a sua disposizione, ecco che c’è anche il retroscena che riguarda la Juventus. Infatti, i bianconeri, prima dell’addio di Giuntoli, erano molto interessati allo spagnolo.

Con il cambio di organigramma, le cose sono cambiate. Nel suo ruolo è arrivato un giocatore come Joao Mario dal Porto e potrebbe arrivare anche Molina in uno scambio con l’Atletico Madrid che coinvolgerebbe Nico Gonzalez. Vedremo cosa accadrà nelle prossime due settimane di mercato rimaste.