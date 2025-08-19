ECCO CHE ARRIVA SOLET: affare chiuso con l’Udinese | Colpaccio assicurato

Il club di Serie A potrebbe puntare sul difensore dell’Udinese, Oumar Solet che ha fatto bene l’anno scorso

Tantissime società del nostro campionato stanno ultimando le strategie di mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno facendo valutazioni attente per quanto riguarda i migliori profili tecnico-tattici che possano migliorare le loro rose. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la scorsa estate.

I nerazzurri dovranno portare avanti una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le società rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte in panchina, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la scorsa deludente stagione in cui è rimasto fuori dalle coppe. Per farlo, i rossoneri, si sono affidati alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole tornare a competere per la vittoria del campionato dopo tanti anni.

Intanto, uno dei protagonisti di questi ultimi giorni di mercato potrebbe essere Oumar Solet. Il difensore francese piace tantissimo ad un club importante di Serie A.

Serie A, Solet cambia squadra? Ecco chi lo cerca

Oumar Solet potrebbe cambiare squadra in questi ultimi giorni di calciomercato. Il difensore francese, che ha fatto molto bene con la maglia dell’Udinese nella passata stagione, è cercato da una big di Serie A.

Si tratta dell’Inter che ha cambiato strategia sul mercato e sta provando ad acquistare anche un difensore per ringiovanire il reparto. Non solo, ma le caratteristiche del giocatore sarebbero ottime anche in vista del cambio modulo. La formula potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto a 20-25 milioni.

Udinese, il mercato dipende dalla cessione dei big

L’Udinese, intanto, ha già ceduto tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Bijol al Leeds e Lucca al Napoli hanno garantito un ottimo budget da poter reinvestire sul mercato.

Ora potrebbe esserci anche quella di Solet che ha già chiesto la cessione, ma per cui non ci dovrebbe essere una cessione definitiva a causa dei problemi giudiziario che lo riguardano.