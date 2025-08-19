Inter, alla fine arriva la risoluzione del contratto | Non c’è più spazio per te qui: ADDIO NECESSARIO

Arriva la risoluzione del contratto in casa nerazzurra: non rientrava più nei piani del club di viale della Liberazione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare quelle che sono le strategie di mercato per quanto riguarda la prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, è intenzionata a porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, l’anno scorso, non hanno rinforzato la rosa a dovere e la squadra non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, arriva la notizia di una risoluzione contrattuale per la società nerazzurra. Non c’era più spazio in squadra e la decisione è sembrata inevitabile.

Inter, c’è la risoluzione contrattuale: non rientrava nei piani

In casa nerazzurra è stata ufficializzata una risoluzione contrattuale. Infatti, per quanto riguarda Inter Women, Loreta Kullashi non farà più parte della rosa di Piovani. La ragazza, classe 1999 ha detto addio alle compagne di squadra.

Arrivata la scorsa estate a titolo definitivo, aveva firmato un contratto biennale. A gennaio è passata in prestito al Napoli per trovare maggiore spazio, ma non ha convinto il club a confermarla e, da qui, la decisione di dirsi addio.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Tornando al mercato maschile, la società nerazzurra è parecchio in ritardo sul tabellino di marcia a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Doveva esserci una rivoluzione che è stata rimandata alla prossima stagione e i reparti non sono stati svecchiati, soprattutto quello difensivo.

Sarebbero serviti due difensori giovani e affidabili, così come un centrocampista di struttura fisica e rottura e una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un giocatore bravo a saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol alla squadra.