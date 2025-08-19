CAPOLAVORO FERRARI: è tutto merito di Hamilton | L’annuncio fa felice i tifosi

Arriva la notizia meravigliosa che riguarda la Ferrari: ed il merito è tutto dell’arrivo di Lewis Hamilton

Il Mondiale di Formula 1 sta definendo in maniera pressochè definitiva quelle che sono le posizioni per la vittoria finale. Infatti, per il titolo, oramai, è una questione tra tre piloti e due scuderie. Al primo posto della classifica troviamo la McLaren di Piastri, mentre a seguire c’è il compagno di squadra Lando Norris. Al terzo posto l’attuale campione del mondo Max Verstappen che, però, sta perdendo terreno.

Le due Ferrari, invece, sono la vera delusione del Mondiale. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton stanno deludendo in linea generale e non sono riusciti ad avere una macchina competitiva per lottare con le altre scuderie principali. Per questo, la situazione, ha portato a parecchio malcontento in entrambi i piloti.

Sia il francese che l’inglese, infatti, nel corso del Gran Premio, hanno mostrato il loro malcontento sia davanti alle telecamere, in maniera pubblica, sia in modo privato all’interno del paddock.

Intanto, per la Ferrari, arriva la notizia molto positiva e, per certi versi, anche sorprendente. E il merito di quanto accaduto è tutto dell’arrivo di Lewis Hamilton.

Ferrari, che notizia! E il merito è tutto di Hamilton

Nonostante la stagione assolutamente positiva, arriva la buona notizia per quanto riguarda la Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, può vantare un aumento di ricavi da 313 milioni di euro a 396 milioni. Una enormità nel giro di una sola stagione.

Il motivo? L’arrivo di Lewis Hamilton alla Rossa che ha portato sicuri vantaggi dal punto di vista commerciale e fatto aumentare il fatturato di circa 70 milioni di euro. In attesa di vedere dei risultati anche in pista, la Ferrari può essere soddisfatta per quanto riguarda tutto ciò che si muove attorno all’inglese.

Ferrari, miglioramenti netti entro breve o tanti rischi

La Ferrari, per tornare a competere per la vittoria, dovrà fare dei miglioramenti netti ed entro brevissimo tempo. La scuderia italiana manca da troppo tempo dalle prime posizioni per provare a vincere il Mondiale.

Le conseguenze in caso di anni limbo potrebbero essere importanti, tra cui quella degli addii sia di Hamilton che di Leclerc.